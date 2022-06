Sorina Guță, primele declarații despre boală! A vrut ca fanii să afle adevărul de la ea: „M-au pus la perfuzii, la reanimare”

In articol:

Sorina este prima soție a lui Nicolae Guță și una dintre cele mai apreciate și respectate cântărețe de manele. Veștile că starea ei de sănătate nu este una tocmai bună și că s-ar „zbate între viață și moarte” au început să circule în urmă cu câteva zile, atunci când Tzancă Uraganu a făcut publică pe rețelele de socializare o imagine cu ea și cu masca de oxigen pe

față. De asemenea, artistul le-a cerut internauților să o ajute pe interpretă cu bani pentru a se face bine. Acum, Sorina Guță a făcut primele declarații despre starea ei de sănătate. Ce se întâmplă, de fapt, cu aceasta?

Sorina Guță: „ Când am ajuns în spital, m-au pus la perfuzii, la reanimare”

Pe rețelele de socializare au devenit virale imaginile cu ea de pe patul de spital și conectată la masca de oxigen. Ba mai mult, nu puțini erau cei care spuneau că aceasta este „pe patul de moarte”. Astfel că Sorina Guță s-a văzut nevoită să facă câteva clarificări. Se pare că problemele ei de sănătate au început, după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și a ajuns de urgență la spital, acolo unde medicii au internat-o pe secția de reanimare.

„Nu am cerut milă de la nimeni toată viața mea, numai de la Iisus Hristos. Chiar dacă am căzut de la credință, nu mi-am pierdut-o. Domnul Iisus știe unde sunt banii pe care i-am câștigat. Timp de cinci ani, eu am ținut-o pe mama prin spitale.

Nu am strâns bani, nu mi-am făcut palate și hoteluri. Am făcut mulți bani la viața mea, eu am ținut cumnați, nepoți, mamă și surori. Poate m-am dus la cântat cu papuci rupți, dar nepoții mei erau îmbrăcați și hrăniți. Nu au dus lipsă de nimic(...)

Colegul meu, Tzancă, a vrut să facă un bine. M-a sunat, i-am zis că nu mai pot face cântări, că sunt bolnavă. S-a necăjit, a spus <<Sora mea, de ce nu ai spus? Te ajutăm noi>>. El a pus pe Facebook, că așa a înțeles, era la o nuntă, a spus că e transplant de rinichi, la televiziune au spus că mă zbat între viață și moarte. Problema este în felul următor, nu vreau să mă justific la nimeni. Nu mai pot să cânt(...) La toată lumea certuri, scandaluri, dar noi am fost uniți. Fraților, problema la mine este în felul următor. Toată lumea știe că 30 și ceva de ani am cântat, am fumat, am băut, nu mi-e rușine! Am ajuns în Germania acum câteva luni și am cântat, una peste altă, am luat boala corona. Când am ajuns în spital, m-au pus la perfuzii, la reanimare”, a explicat Sorina Guță în timpul unui live pe TikTok.