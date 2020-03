Cert e că ultimele imagini surprinse aseară arată un fost ministru al Sănătății slăbit, înlăcrimat, care abia pășește. Boala de care suferă pare că o face să se simtă tot mai extenuată și e plimbată tot mai des între spitale.

Cu lacrimi in ochi, schiopatand si escortata de politisti a ajuns Sorina Pintea la policlinica Ministerului de Interne - unde a fost consultata de un neurolog. Fostul ministru a stat o ora si jumatate la investigatie - dupa care a iesit parca mai abatuta si cu mainile incatusate ascunse sub un palton. Medicul a decis ca nu e nevoie sa fie internata in spital - ci se poate intoarce in arest.

Nu a raspuns la nicio intrebare - iar astazi avocatii Sorinei Pintea au acuzat politistii care au escortat-o ca ar fi bruscat-o - in conditiile in care e destul de grav bolnava. Aceste imagini surprind momentul in care agenta o trage de brat ca sa faca loc printre camerele de filmat. Atunci fostul ministru pare ca se dezechilibreaza putin.

Aceeasi avocati mai precizeaza in plangerea formulata ca suspecta de luare de mita ar fi fost dusa in cabinet in conditii inumane. Concret - desi abia poate sa mearga - a trebuit sa urce multe trepte si sa se strecoare printre jurnalisti.

Boala de care sufera Sorina Pintea o condamna pe zi ce trece la o stare accentuata de rau - spune sotul ei - care a trecut astazi pe la arestul central, sa o viziteze.

In ultimele 5 zile - de cand este dupa gratii - fostul ministru al Sanatatii a facut o gramada de investigatii medicale - dupa ce a acuzat ca boala autoimuna cu care a fost diagnosticata ii provoaca tot mai multa suferinta.

Vineri - Sorina Pintea va afla daca mai ramane dupa gratii sau dacă va fi plasata în arest la domiciliu ori control judiciar - asa cum a cerut in contestatie.

Intre timp, procurorii urmeza sa il audieze si pe Liviu Pop, fostul ministru al Educației. Asta dupa ce fiul Sorinei Pintea stia de unde provine spaga. Ba mai mult - si la el ar fi ajuns o parte din bani.