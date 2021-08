Sosia Denisei Răducu, pe Aeroportul Herni Coandă. Călătorii au amuțit când au văzut-o: "Seamănă ca două picături de apă"

Călătorii au amuțit când au văzut-o pe tânăra care seamănă izbitor cu Denisa Răducu [Sursa foto: pont] 13:02, aug 9, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

La 4 ani de la moartea tulburătoare a Denisei Răducu, fanii nu au uitat-o. Un cititor a trimis pe adresa de pont wowbiz.ro imagini cu o tânără surprinsă pe Aeroportul Henri Coandă, care seamănă izbitor cu regretata artistă.

Sosia Denisei Răducu, văzută pe Aeroportul Henri Coandă. Asemănarea este izbitoare

Sosia Denisei Răducu, pe Aeroportul Herni Coandă[Sursa foto: pont]

Apariția unei tinere pe Aeroportul Henri Coandă i-a tulburat pe călătorii români. Această seamănă izbitor cu regretata cântăreață Denisa Răducu, solista cunoscută drept Denisa Manelista.

Asemănarea fizică este izbitoare. Tânăra blondă are strungăreață și alunită exact așa cum le avea și regretata Denisa. Zâmbetul ei i-a făcut pe toți să-și amintească de regretata Denisa Răducu, care s-a stins din viața în urma unei boli grele.

Tânăra care seamănă cu Denisa Răducu este pilot[Sursa foto: pont]

Potrivit informațiilor transmise de cititorul wowbiz.ro, pe adresa de pont, tânăra care seamănă cu Denisa Răducu nu are aceeași meserie, ci este pilot.

"Fata care seamănă cu regretata Denisa Raducu a fost văzută pe Aeroportul Henry Coandă. Sosia Denisei seamănă extrem de mult cu Denisa, ca două picături de apă, dar carierele celor două sunt total diferite.

Denisa iubea muzica, iar sosia sa iubește cerul, ea fiind pilot pe avion și elicopter. Am vrut să o salut, dar îmi era rușine și plus că din câte am văzut piloții sunt foarte protejați și nu oricine se poate apropia de ei.", scrie cititorul wowbiz.ro

Au trecut 4 ani de la moartea Denisei Răducu

Denisa Răducu, cunoscută drept Denisa Manelista, a încetat din viață pe 23 iulie 2017. Artista s-a stins din viața după o luptă grea cu o boală necruțătoare. Familia ei nu-și găsește nici acum liniștea și lacrimile nu încetează să curgă, pentru că nimic nu le poate alina lipsa acesteia.

„Mi-e greu să vorbesc cu cineva pe 23 iulie. E ziua în care plâng fără încetare, stau cu pozele ei, cu albumul nostru în brațe și plâng. (…) Sunt patru ani de când a murit și nu am zâmbit. Dar, în ultima vreme, copiii au reușit să mă facă să trec peste, să înceapă să mi se închidă rănile', a spus Adelina, sora Denisei Răducu, pentru fanatik.ro.

Denisa Răducu s-a stins din viață în brațele surorii sale. Ultimele cuvinte rostite de artistă îi răsună și acum în gânduri.

”Știam că va muri, și atunci, o văzusem cum se simte, știam cât suferă și cum suferă. A murit rostindu-mi numele. Vă dați seama ce înseamnă pentru mine acea amintire? Să o auzi cum își dă ultima suflare rostind `Ade`?”, a mai spus Adelina.