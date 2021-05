Sosirea lui Culiță Sterp, ce nu s-a văzut la TV! Nu i-a venit să creadă când a văzut-o în parcare: „Nu pot să...” EXCLUSIV

In articol:

Faimosul Culiță Sterp a fost descalificat de la Survivor România, după ce a refuzat să mai intre pe traseu. Artistul și-a dorit enorm să fie acasă, în momentul în care iubita lui, Daniela Iliescu, va aduce pe lume bebelușul.

Astfel, ce a fost mai greu a trecut, iar, acum, fostul concurent de la Survivor România așteaptă din clipă în clipă să devină tătic.

Culiță Sterp și-a văzut bolidul de lux pentru prima dată după 5 luni

În urmă cu puțin timp, a ajuns pe aeroportul Internațional Henri Coandă din București, unde a fost așteptat de familie, dar și de zeci de persoane care l-au susținut pe parcursul emisiunii. Ba chiar mai mult, pe lângă lacrimi de fericire, îmbrățișări și laude aduse, fanii au decis să îi facă și un mic cadou Faimosului. Acesta a primit un dar extrem de special de la o fană, un tablou cu o fotografie cu Faimos alături de iubita lui.

Surprizele nu s-au oprit aici. Culiță și-a văzut pentru prima dată mașina cea nouă, boldiul de lux pe care fratele lui l-a cumpărat dintr-un showroom, cât timp acesta era la Survivor.

Este vorba despre un Mercedes, de culoare albă, o mașină extrem de scumpă, care poate ajunge să coste peste 100.000 de Euro.

Culiță Sterp și-a văzut bolidul de lux

Citeste si: Culiță Sterp, în drum spre casă! Dezvăluiri exclusive: „Sunt afectat pentru că e situația cu Daniela și băiatul!”

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

În exclusivitate pentru WOWbiz, cântărețul ne-a oferit primele păreri despre bijuteria auto, dar și primele imagini cu bolidul care ajunge la suta de kilometri în doar câteva secunde.

"Nu te cred! Vreau să mă urc la volan, să văd cum este să pun mâna pe un volan...Vai de capul meu! Mie nu îmi vine să cred! Doamne Dumnezeule! Mi-e frică, sincer, să conduc.. Cred că o să îi las pe ei să conducă, că mi-e frică, dacă nu am condus de jumătate de an.. Nu conteaxă luxul, am văzut că pot să stau în junglă, pe scândură, și fără.. Pot să mă descurc și cu mașină și fără. Mașina este o necesitate..Mă bucur că am reușit să ajungă să pun mâna, credeam că nu mai apuc să mâna.", a declarat Culiță Sterp, în exclusivitate pentru WOWbiz.

Culiță Sterp, la volanul bolidului de lux

Mama Geta, reacție după ce fiul ei a ajuns acasă

Mama Geta se aștepta ca fiul ei să stea până la final în competiție, pentru că ar fi câștigat, cu siguranță, premiul cel mare. În momentul în care s-ar fi întors acasă, acesta ar fi avut două trofee, ci nu unul.

Citeste si: VIDEO| Culiță Sterp a ajuns în România. Faimosul a izbucnit în lacrimi când și-a văzut familia: "Nu mă așteptam să mă apuce plânsul"

Cu toate acestea, se bucură că acesta va fi alături de iubita lui când o să aducă pe lume bebelușul.

Culiță Sterp și Mama Geta

"Mă bucur că a venit, dar mă bucuram și dacă mai stătea. Daca aș fi avut oportunitatea să vorbesc cu el, i-aș fi zis să rămână. Copilul oricum se naște, iar el ar fi avut două trofee. În inima mea, eu am crezut 80% că poate fi câștigătorul acestui trofeu. L-a răpus dorul de Daniela, de noi. E mult 5 luni, dar cel mai tare a făcut multă foame. Noi îl așteptăm.", a declarat mama Geta.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu urmează să devină părinți pentru prima oară. Frumoasa blondină urmează să aducă pe lume un băiețel în perioada următoare, motiv pentru care Faimosul a luat decizia de a se întoarce acasă.