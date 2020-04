In articol:

Sorin Fișteag, cuoscut drept Soso de la Big Brother, este medic în Germania. după ce și-a dat seama că nu-și dorește o carieră în televiziune, el a plecat din țară pentru a-și urma visul.

Soso de la Big Brother erse specialist în medicină internă și a terminat recent rezidențiatul în pneumologie. Face parte din echipa de primiri urgențe de la clinica Bethanien Moers din Dusseldorf și luptă în prima linie cu virusul.

Primii infectați au fost oameni tineri care au adus virusul cu ei din stațiunile de schi. Ei au fost depistați repede pentru că deja izbucnise pandemia peste tot în Europa și au mers imediat la testare. Prin urmare, ei au fost izolați și nu au apucat să îi infecteze pe cei de acasă”, a declarat Soso de la Big Brother într-un interviu pentru monicaradulescu.eu.

Soso de la Big Brother se teme de coronavirus

Fostul concurent a recunoscut că îi este teamă că ar putea lua coronavirus și i-ar putea infecta pe cei din jur, dar nu se lasă copleșt de aceste ganduri.

„Îmi este teamă că o să iau virusul și o să îi îmbolnăvesc pe cei din jurul meu. Îmi este teamă că se va îmbolnăvi echipa din spital. Dar nici pompierul nu stă în fața unei case ce arde și se gândește că îi este frică de foc, ci face tot posibilul să limiteze daunele. Pe asta mă concentrez și eu acum. La început, îmi era greu să mă rup de muncă acasă. Noi, colegii, ne sunam, ne scriam unii altora să vedem ce se mai întâmplă. Eram foarte implicați cu totul. Acum am intrat într-o oarecare rutină și este mult mai ok. Toată lumea se concetrează pe ce are de făcut. Cu toții suntem conștienți că de noi depinde rezultatul acestei crize. Fiecare își dă silința să dea dovadă de profesionalism: medici, infirmiere, asistente.

Nu știm pe termen mediu sau lung ce se va întâmpla. La multe epidemii, pandemii virusul suferă mutații și nu mai e patogen pentru om. La fel de bine poate să rămână mulți ani prezent în viețile noastre. Orice scenariu este posibil”, a mai spus Soso de la Big Brother pentru sursa mai sus citată.