Soția bărbatului cu care se iubește Carmen de la Sălciua, acuzații grave: „M-a lăsat ca pe un gunoi”

Carmen de la Sălciua iubește din nou și nu se mai asunde de ochii lumii. Celebra cântăreață și Marian Corcheș formează un cuplu de aproximativ o lună de zile, iar multe controverse s-au strâns în jurul celor doi. Vedeta a fost acuzată de soția lui Marian, Bianca Corcheș, că i-a distrus căsnicia.

Bărbatul a declarta că cei doi erau deja depărțiți în momentul în care a intrat într-o relație cu Carmen de la Sălciua, iar în curând urmează să divorțeze.

Bianca Corcheș a declarat pentru un post de televiziune că își dorește să primească înapoi tot ce a muncit alături de soțul ei în tot acest timp. Femeia își dorește unul dintre apartamente, plata a jumătate din cel de-al treilea apartament, dar și o mașină și să împartă banii pe care i-au strâns împreună. Bianca Corcheș îi aduce acuzații grave soțului ei.

„Banii pe care amândoi i-am muncit, nu mi dă. M-a lăsat ca pe un gunoi pur și simplu, ca el să se poate duce în vacanțe cu Carmen și să se distreze și eu să rămân fără nimic.

El nu îmi dă nici măcar ce am făcut împreună. Îmi doresc să am liniște, îmi doresc să-mi dea ce am făcut noi împreună, așa cum am cumpărat apartamentele, îmi doresc să-mi dea ce mi se cuvinte. Am cumpărat două și al doilea e plătit aproximativ jumătate. Vreau să-mi dea un apartament, jumătate din apartamentul care s-a achitat, avem și două mașini, dintre care el venit și mi-a luat-o pe cea cu care am făcut accident”, a spus Bianca Corcheș, la o emisiune tv.

Marian și Bianca Corcheș [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua a răspuns tuturor acuzațiilor! Ce spune despre relația cu Marian Corcheș

Carmen de la Sălciua a fost acuzată de soția noului ei iubit că le-a strictat căsnicia. Vedeta a intervenit în emisiune Teo Show, acolo unde a dezvăluit că iubitul ei, Marian Corcheș, și soția lui sunt despărțiți, iar actele de divorț au fost depuse.

„Da, am fost curtată de foarte mulți domni, nu am de ce sa nu recunosc asta, dar cu adevărat o relație am de două săptămâni. Eu nu am destrămat nicio căsnicie, nici nu am intrat în vreo căsnicie, pentru că ea era deja destrămată.

Adică era o chestiune de timp, până când divorțul lor să se concretizeze. Mai ales că el a depus actele la notar, s-a dus a vorbit la un notar, ea nu s-a prezentat. Ea a plecat și de două luni de acasă. Nu a vrut calea notarului, a ales calea instanței, nu s-au putut înțelege. Asta e problema lor, eu nu mă bag în discuțiile astea.

Eu am cunoscut un bărbat liber, la un eveniment, ultimele trei evenimente private, la care eu am cântat și la care el a fost prezent, el a venit neînsoțit. Și acolo s-au legat, la ultimul eveniment s-au legat discuții între noi. El mi-a spus cu probe, cu subiect și predicat, că el cu această femeie nu mai are nimic, doar o chestiune de acte, care se vor rezolva.

Nu este adevărat, eu am empatizat întotdeauna cu femeile și suferința lor. Am fost si eu intr-un divort, stiu cum te simti, nu as fi crezut niciodata cuvintele unui bărbat căsătorit, dacă ele nu erau fondate..."