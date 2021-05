Soția lui Adrian Mititelu, mesaj tulburător pentru milionarul aflat după gratii! După ce FCU Craiova a promovat, ”prințișorul Craiovei” s-a distrat pe muzica lui Bogdan de la Ploiești

In articol:

Ileana, soția lui Adrian Mititelu, a transmis un mesaj pe Facebook pentru milionarul aflat după gratii! Mama lui Adrian Mititelu Jr. și l-ar fi dorit pe soțul ei lângă familie, dar și lângă echipa, care a promovat de curând în Liga 1. Aceasta a ținut să precizeze faptul că ”nu mor leii când vor câinii”, simbolul echipei U Craiova 1948 fiind un leu.

A fost fericire mare în Bănie pentru echipa lui Mititelu, care a reușit după mulți ani să ajungă în Liga 1 și să joace pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova.

„ Adi, trebuia sa fim împreună în cea mai importantă și așteptată zi pentru tine, dar uite ca după 10 ani bunul Dumnezeu ți-a îndeplinit cea mai mare dorință a ta. Din păcate, acei oameni răi și fără suflet au reușit să îți ia această mare bucurie, crezând că așa te vor reduce la tăcere, luându-ți propria libertate, dar «Nu mor leii când vor câinii».

Ce nu știu ei este ca tu ești omul care nu renunța niciodată pentru că ai un caracter foarte puternic și ești un mare luptător. Te așteptăm acasă cât mai repede și mai puternic decât te știm cu toții! Felicitări pentru această mare bucurie pe care ai oferit-o tuturor acelor care iubesc această echipă adevărată! Te iubim enorm”, este mesajul scris de Ileana, soţia lui Adrian

Mititelu, pe contul său de Facebook.

În timp ce Ileana a ținut să felicite echipa în acest mod emoționant, fiul lui Adrian Mititelu s-a distrat pe cinste pe muzica lui Bogdan de la Ploiești. Adrian Mititelu Jr. a dat o mega-petrecere alături de fotbaliștii lui și de alți apropiați, după ce echipa a promovat.

”Prințișorul Craiovei” l-a chemat pe Bogdan de la Ploiești să-i cânte, în timp ce jucătorii de fotbal roiau în jurul lui, cu telefoanele aprinse și gata de filmare. Ba mai mult decât atât, se poate observa și că manelistul a primit cadou un tricou cu numărul 10.

Adrian Mititelu Jr., distracție pe cinste într-un club din Mamaia

Tânărul a petrecut așa cum se cuvine, la începutul acestei luni, victoria echipei lui. Adrian a comandat cea mai scumpă șampanie, într-un club de fițe din Mamaia. Băutura i-a fost adusă pe imnul UEFA Champions League, înainte ca FCU Craiova să obţină promovarea în Liga 1. Patronul echipei de fotbal a ținut să precizeze că în localul respectiv, așa merge treaba: orice băutură adusă pe imnul Champions League.

„Fac urmatoarele precizari: In localul respectiv si nu numai, ci in majoritatea localurilor din Mamaia, orice bautura se aduce cu acele artificii mici, de la vin, vodka pana la sampanie. Nu a cerut nimeni sa se aduca bautura pe imnul Champions League(...) asta este melodia specifica localului pentru aducerea bauturii la masa. Datorita vremurilor restrictionate pe care le traim de un an si jumatate, vremuri ce pe toti ne-au afectat, macar satisfactia sarbatoririi Pastelui si 1 Maiului in aceeasi zi sa putem sa o avem! Invidia este la un nivel fara margini in aceasta tara!”, a transmis Adrian Mititelu Jr.

Adrian Mititelu a ajuns după gratii și are de executat o pedeapsă de 3 ani de închisoare. Totul s-a întâmplat din cauza transferului lui Mihai Costea la FCSB. Patronul Craiovei a fost condamndat anul trecut, însă Adrian Mititelu jr. speră ca tatăl său să fie eliberat cât mai curând.

„ Dacă totul decurge bine, ar putea fi eliberat în iunie. A făcut contestație în baza unei legi promulgate de domnul Iohannis. Poate ieși pentru că nu există prejudiciu în cazul lui. Dacă lucrurile merg ca până acum, mai are 11 luni de executat. El este foarte implicat la echipă, vorbește mereu cu jucătorii, cu cei din staff și cu cei din conducere”, a spus Adrian Mititelu jr., potrivit prosport.ro.

