In articol:

Soția lui Adrian Năstase împlinește duminică, 24 mai, vârsta de 65 de ani. Cu cinci mai mai mică decât celebrul ei soț, Dana este la fel de cochetă ca întotdeauna. Principala ei activitate în zceastă perioadă este să aibă grijă de familia ei li să petreacă timp alături de cei dragi.

Mesajul emoționant al lui Adrian Năstase pentru soția lui

Adrian Năstase a publicat un mesaj superb pentru soția lui Dana. Cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani, el i-a amintit parteneri lui de viață cât de important este rolul ei îm familia frumoasă pe care au început să o construiască încă de acum 35 de ani.

"Astazi, Dana implineste 65 de ani. In iunie, eu voi implini 70 iar in iulie, impreună, vom sărbători 35 de ani de căsnicie.

Au trecut atat de repede anii…Ne bucurăm insă că-i avem alături de noi pe Andrei si Bianca, pe Mihnea si Corina. Viata lor devine, firesc, tot mai independentă dar epidemia recentă ne-a ajutat să stăm impreună. Si să-i privim pe nepotii nostri cum cresc.

In aceste săptămani, activitătile noastre s-au restrans la grădina de la Cornu pe care Dana („Bunita” – cum o strigă prin curte Nicolas) a ingrijit-o. Eu mi-am făcut de lucru in bibliotecă si am mai reparat cate ceva.

Citeste si: Margherita de la Clejani, primul mesaj pe rețelele de socializare după accidentul de ieri! Ce a publicat la 5 dimineața: „Îmi fac prezența, tu…”

Uneori, ne aducem aminte de lucrurile plăcute din anii care au trecut dar si de momentele care ne-au afectat. Pe acestea din urmă, incet-incet, le stergem din memorie, preferand să ne bucuram de florile din grădină si de mierlele care par, totusi, nemultumite că le-am invadat universul.

Astăzi, sărbătorim că am rămas si că suntem o familie. Iar rolul cel mai important l-a avut sotia, mama, bunica Dana.

La multi ani si te iubim foarte mult!", este mesajul pe care l-a publicat Adrian Năstase pentru soția lui, Dana, femeia cu care are o căsnicie de 35 de ani.