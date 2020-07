Soția lui Constantin Măgureanu implicată într-un accident rutier

In articol:

Soția interpretului de muzică populară, Constantin Măgureanu, Veronica Măgureanu, a fost implicată în seara zilei de 11 iulie, într-un accident rutier mortal. Din primele informații oferite de publicația turnulcuștiri.ro, femeia în vârstă de 42 de ani, ar fi observat târziu turma de oi, în care a intrat în plin. Accidentul s-a petrecut în apropiere de Turnu Măgurele, pe DN 65A, victima având doar 26 de ani.

Tânărul cioban și-a pierdut viața în urma impactului, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru a afla cu exactitate cauzele accidentului.

Existența unei anchete este confirmată și de Constantin Măgureanu care a declarat că deocamdată este o anchetă în desfășurare și nu poate oferi foarte multe detalii despre accident. Mai mult, artistul a declarat că soția lui este bine.

Nu același lucru se poate spune și despre soția ciobanului care este sfâșitaă de durere, mai ales că bărbatul era singurul are întreținea familia.

Primele declarații ale văduvei bărbatului mort în accidentul provocat de soția lui Constantin Măgureanu

„El a murit sâmbătă noaptea la ora 22:00, am înțeles. Nu am știut! A venit doamna unde stau eu în chirie să ceară buletinul soțului și a doua zi dimineața la 8:30 am aflat și eu că soțul meu este mort”, a declarat soția îndoliată.

Femeia a mai spus că din primele zvonuri accidentul a fost provocat de soția lui Constantin Măgureanu, dar nu a venit niciun polițist să îi ofere explicații clare.

„Nu a venit nici măcar un polițist, de când a murit soțul meu nu am văzut picior de polițist”, mai spus femeia care a dezvăluit că soțul ei nu fusese ridicat de la morgă, în momentul în care a oferit declarații jurnaliștilor de la Antena Stars.

Femeia a declarat cu lacrimi în ochi că acest necaz s-a abătut ca un trăsnet asupra ei și a fost lăsată singură în pragul nașterii. Femeia urmează să aducă pe lume un copil la finalul acestei luni.

„Vă dați seama că având doi copii și însărcinată, nu-mi este ușor. Eu la sfârșitul lunii trebuie să nasc. Nu am cu cine să-i las pe acești doi copii, nu am cu cine. Toată baza era în el. El muncea, el aducea, el se juca cu copiii”, a mai declarat soția îndoliată.

Mai mult decât atât, femeia este hotărâtă să ceară despăgubiri.

„Normal că am să cer pentru copiii mei, nu pentru mine, ci pentru copiii mei. Să le pot oferi un acoperiș deasupra capului și să mi se plătească pensie alimentară până la 18 ani că să îmi pot întreține copiii, pentru că eu cu alocația nu pot să trăiesc”, a mai spus femeia îndoliată.