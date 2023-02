Soția lui Cosmin Natanticu, adevăratul motiv pentru care nu a rămas însărcinată, după 13 ani de relație. Actrița își dorește să devină mamă: „În el văd un tătic de nota zece”

In articol:

Cosmin și Eliza Natanticu formează unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de 9 ani, iar de 4 ani sunt căsătoriți. Cu toate că sunt împreună de atât de mult timp, Eliza Natanticu, în vârstă de 33 de ani, și Cosmin Natanticu, în vârstă de 42 de ani, nu au devenit părinți.

Eliza Natanticu, despre un viitor copil

Fanii se tot întreabă care este motivul pentru care actrița nu a adus pe lume un copil, dar și când are de gând să devină mamă.

Eliza Natanticu și Cosmin Natanticu s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun, iar de atunci au rămas de nedespărțit. În data de 9 septembrie 2018, cuplul a decis să își unească destinele, iar nașii de cununie au fost Bobonete și soția sa, Cătălina.

Deși au trecut 9 ani, cei doi par să se iubească la fel ca în prima zi. Mai mult decât atât, Cosmin și Eliza Natanticu vor să își mărească familia, însă din nefericire, acest lucru nu s-a putut întâmpla până acum.

Întrebată în nenumărate rânduri care este motivul pentru care nu a devenit mamă, dar și când are de gând să aducă pe lume un copil, Eliza Natanticu a decis să deschisă acest subiect și să răspundă celei mai mari curiozități aflate pe buzele fanilor.

Actrița a mărturisit că își dorește să devină mamă, însă nu este după voia sa sau a soțului ei. Dumnezeu este Cel care va hotărî când vor deveni părinți, iar ei, în continuare, vor încerca să aducă pe lume un bebeluș.

„ Eu și Cosmin ne dorim un copil, normal, dar nu este după cum vrem noi este după cum vrea Dumnezeu! Noi ne lăsăm în mâna Domnului! Eu zic că El decide, nu noi, dar noi o să mai încercăm în perioada următoare poate – poate cine știe! În Cosmin văd un tătic de nota zece, o latură extraordinară în el în ceea ce privește spiritul patern.

Am văzut un episod cu soțul meu și un copilaș în care Cosmin îi făcea un moment de magie celui mic, am fost fermecată de el și impresionată când am văzut că iubește copiii și cum se comportă cu ei”, a declarat Eliza Natanticu, pentru Click!

Eliza Natanticu, secretul unei siluete de invidiat

Eliza Natanticu are vârsta de 33 de ani, însă arată precum o adolescentă. Actrița se menține în formă și are o siluetă de invidiat. Cu toate acestea, nu face sacrificii mari și nici nu ține o dietă strictă. Soția lui Cosmin Natanticu a descoperit o dietă americănească, care îi permite să mănânce ce vrea, fără să acumuleze kilograme.

„ În perioada următoare urmează să scot o piesă nouă cu un artist din Cuba, o să vedeți, o să fie ceva frumos. Plus că vom avea și mult mai multe proiecte ca anul trecut. M-am apucat de o dietă să mai slăbesc. Este un regim americănesc în care mănânc orice și nu mă îngraș.

Mai exact, fac 20 de minute de mișcare pe zi și am trei mese. Am reușit să slăbesc în două săptămâni și jumătate patru kilograme ceea ce este foarte bine. Am mâncat aseară un burger vegan și uite că nu s-a pus nimic pe mine”, a mai spus Eliza Natanticu.

