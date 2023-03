Soția lui Cristi Manea, vedeta lui CFR Cluj, a stat trei ore pe masa de operații! ”Pielea mea e distrusă”

In articol:

Irina Deaconescu a devenit mămică pentru a doua oară, motiv pentru ea de a reveni la imaginea perfecta de altădată, firește, cu ajutorul medicilor esteticieni. Soția lui Cristi Manea, vedeta lui CFR Cluj, avea nevoie de mastopexie și un implant mamar, operații grele, dar și costisitoare.

Irina Deaconescu, dezvăluiri după operație! ”M-am trezit după o zi de somn”

Drept dovadă, deși unii credeau că intervenția va fi una simplă, ei bine, nu a fost deloc așa. Vloggerița a stat trei ore pe masa de operație, deși, în mod normal, această procedură estetică se face în maximum o oră. Din fericire, totul a fost bine la final, iar Irina spune că este impresionată de noul bust.

„M-am trezit după o zi de somn. Sunt aici, am două bile de bowling foarte tari, dar vreau să vă spun că sunt foarte impresionată de tot ce s-a întâmplat, nu am simțit absolut nimic, nu mă doare nici acum, doar că sunt foarte umflate. Până la urmă am mai scăzut din dimensiunea pe care o stabilisem inițial pentru că am avut un vis ciudat aseară. I-am spus domnului doctor și am ajuns la 380. Eu zic că pentru corpul meu e perfect. Sunt foarte fericită”, a povestit soția lui Cristi Manea pe adresele de socializare.

Soția lui Cristi Manea, vedeta lui CFR Cluj, a stat trei ore pe masa de operații! ”Nu a fost o intervenție ușoară”

Irina Deaconescu a recunoscut însă că a fost o operație grea.

a povestit soția vedetei de la CFR Cluj pe InstaStory, care a dat aproximativ 10.000 de euro pe operație, potrivit prețurilor afișate pe site-ul medicului care i-a pus silicoane. Irina Deaconescu a venit special în București pentru operație și și-a lăsat cele două fetițe, Victoria și Venus, în grija mamei sale la Cluj.

Irina Deaconescu își serbează ziua de naștere! Influencerița a împlinit 25 de ani iar Cristi Manea i-a făcut o surpriză, chiar dacă nu a putut să fie lângă ea: „Îmi e dor de tine rău!”

Irina Deaconescu și Cristi Manea s-au căsătorit în secret și au doi copii

Irina Deaconescu și Cristi Manea s-au cunoscut în 2019 la Festivalul Neversea, iar jucătorul lui CFR Cluj a fost cel care s-a îndrăgostit de vloggerita cu peste 1.100.000 de urmăritori. I-a cerut să facă o poză cu ea și nu a mai lăsat-o de atunci să plece de lângă el. Fotbalistul a cerut-o în căsătorie când tânăra era însărcinată cu prima fetiță. Cererea a avut loc la Constanța, la malul mării, apoi căsătoria au făcut-o în secret, nici măcar familiile nu au știut despre despre decizia lor.

Acum, Cristi Manea au doi copii împreună, Victoria, născută în octombrie 2020, și Venus, născută în martie 2022.