Soția lui Damian Drăghici. Cine este Cristina Stroe și cum a cunoscut-o interpretul

Damian Drăghici [Sursa foto: MediaFax Foto] 21:53, iul 13, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Damian Drăghici este compozitor, interpret şi producător muzical, care a cântat pe scene mari, alături de celebrități de renume international. Deși a fost căsătorit de două ori, acesta nu a renunțat să viseze la iubire și s-a căsătorit cu Cristina Stroe, o femeie mai tânără decât el.

Cine este Cristina Stroe, soția lui Damian Drăghici

Cristina Stroe este cea de-a treia soție a lui Damian Drăghici, are 28 de ani și s-a născut în Râmnicu Sărat. A devenit cunoscută în 2016, în urma participării la emisiunea „Vocea Romaniei” cu piesa Aurei Urziceanu „Dor de viață”. Aceasta a făcut parte si din trupa Andrei, unde l-a cunoscut pe artist și cu care a colaborat în mai multe spectacole.

Cei doi s-au logodit în anul 2018, în timpul unei emisiuni, iar reacția acesteia a fost una unică pentru că nu se astepta să fie cerută în căsătorie în acel moment. După aceast moment, Cristina Stroe a mărturisit printr-o postare pe Facebook că este foarte fericită și iubită: „În ceea ce privește ultimul an a fost unul plin de provocări, de încercări, dar și de realizări, un an în care am simțit mai mult, am trăit fiecare clipă și am iubit intens, toate astea alături de bărbatul pe care îl am lângă mine.”, a mărturisit aceasta pe contul de socializare.

Damian Drăghici împreună cu Cristina Stroe au devenit părinții unui băiețel la începutul anului 2019.

Artistul mai are un copil dintr-o căsătorie cu o grecoaică, o fată pe care a ținut-o ascunsă mulți ani.

Damian Drăghici împreună cu Cristina Stroe și fiul lor[Sursa foto: Instagram]

Cu câte femei s-a iubit Damian Drăghici

Damian Drăghici este un nume cunoscut în lumea muzicii, care a cunoscut succesul la nivel național, dar și internațional. Este foarte discret când vine vorba de viața personală, iar până să o întâlnească pe actuala soție, aceasta s-a afișat cu mai multe femei.

Pe prima soție a cunoscut-o la vârsta de 21 de ani în timp ce aceasta era în Grecia. S-au căsătorit la scurt timp, iar din această căsătorie a rezultat o fată, Nikolina. În tot acest timp pe care artistul l-a petrecut în Grecia, s-a împărțit mereu între viața de familie și cariera muzicală la care visa.

„Era art designer, tot artist, dar din alt domeniu. Si nu a fost nevoie să o iau cu mine, pentru că nu am plecat de tot, stăteam și-n Olanda, și-n Grecia. Nu câștigam bani mulți, dar eram plin de fericire. Și atunci am început să mă dedic iarăși, total, muzicii. Aveam doar 23 de ani, dar studiam încontinuu. Așa că m-am dus la Conservator, în Atena, și după vreo trei ani cântam doar în cluburi de jazz”, a spus artistul.

În momentul în care i s-a propus o bursă la Barklee College of Music, din Boston, acesta a ales să-și urmeze visul american și și-a lăsat soția și fiica. Ajuns în America a cunoscut-o pe artista americană Jennifer Crestol, cu care a cântat și în România. După despărtțirea de aceasta, Damian Drăghici și-a refăcut viața alături de Paula Rosenberg, de care a divorțat la începutul anului 2018.