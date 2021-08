Soția lui Florin Condurățeanu, mesaj trist la 40 de zile de la moartea jurnalistului: „Nu am avut curaj să ajung acasă...”

Gabriela Condurățeanu [Sursa foto: Captura Video] 17:07, aug 6, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Florin și Gabriela Condurțeanu au fost împreună mai bine de 50 de ani, până când moartea i-a despărțit. Celebrul jurnalist s-a stins din viață în urmă cu 40 de zile, în urma unui stop cardio-respirator. Soția regretatului jurnalist nu își mai poate găsi liniștea. Femeia nu a fost nici până în momentul de față în casa în care locuia până nu de mult cu soțul ei.

„Am simțit tot timpul că este lângă noi. Mă îngrozesc că trec 40 de zile, când se spune că sufletul pleacă undeva la locul de odihnă și că nu-l vom mai simți. Suntem mulțumiți sufletește că am mers permanent la cimitir. Moartea a fost instantanee, deci nu am fost pregătiți, au reușit să refacem ce era de refăcut, în fiecare zi am aprins o lumânare în casă.

Dar trebuie să recunosc că, de data asta, eu, fiind mereu considerată din toată familia cea mai puternică la necazuri, cum este decesul, sau probabil reușeam să mă montez… el mă încuraja foarte mult. Îmi spunea că-s puternică, că pot, mă întărea foarte acum, acum eu am fost foarte slabă și ei au fost mai puternici. Nici astăzi nu am avut curaj să ajung acasă, să deschid ușa, să nu mai aud vocea aceea, discuțiile noastre”, a declarat soția lui Florin Condurățeanu, pentru un post de televiziune.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Florin Condurățeanu a murit la 71 de ani [Sursa foto: Captura Video]

Florin Condurățeanu a murit în brațele fiului său

Florin Condurățeanu a murit la vârsta de 71 de ani, în urma unui atac cardio-respirator. Celebrul jurnalist și-a găsit sfârșitul în brațele fiului său, Răzvan Condurățeanu.

Citeste si: Familia i-a pus lui Florin Condurățeanu o scrisoare în sicriu. Ce alte lucruri au mai fost așezate la căpătâiul lui Țuțu?

„Vreau să vă spun că da, e adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni. Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el.

Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. Pe drum mi-a spus că e bine, am avut încredere, eu l-am văzut că nu era într-o formă bună. Acasă, în fața ușii, a avut primul puseu de leșin. Apoi am aruncat cu apă pe el, l-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare...” Citește mai multe AICI.