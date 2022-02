Soția lui Ilie Năstase își deschide propria afacere! Reacția fostului tenismen: „Vă dați seama ce va fi acolo, când vor afla oamenii?!”

In articol:

Ioana Năstase își dorește ca anul 2022 să îi aducă o mare bucurie și împlinire. Bruneta speră că în cateva luni să intre în lumea afacerilor.

Partenera de viață a fostului tenismen vrea să își deschidă o locație prin care astfel să devină o gazdă bună pentru vizitatorii săi, dar și să fie mai aproape de cel

mai drag prieten patruped pe care-l are.

Concret, de dragul armăsarului pe care-l deține, Ioana Năstase vrea, ca până la sfârșitul verii, să intre în rândul celor care dețin afaceri în demoneiul HoReCa.

Ioana Năstase și calul ei [Sursa foto: Facebook]

Ioana Năstase își deschide un han

” Toată lumea știe că în toamna anului trecut mi-am cumpărat acel armăsar pur sânge arab, Cezar, de peste trei ani. Ei bine, l-am lăsat la centrul de Echitație de la Bodu, de lângă Brașov, unde sunt niște condiții excelente pentru el. Însă eu am o anume problemă. Fiindcă ori de câte ori merg acolo încerc să mă cazez cât mai bine, ca să-mi petrec cât mai mult timp cu Cezărică al meu. Nu prea am găsit ce visez! Așa s-a născut ideea! Să-mi fac propriul han, în zonă. Se va numi Hanul Ioanei!”, a spus Ioana Năstase, conform Impact.

Date fiind aceste circumstanțe, Ioanei i-a venit o ideea, spune ea, strălucită, despre care crede că se va materializat foarte curând, mai ales că are tot suportul lui Ilie Năstase.

Vedeta vrea să-și deschidă un han în locul unde ea și armăsarul ei au parte de cele mai intense experiențe, fiind foarte pasionată de echitație. În mintea ei, acesta fiind un mare vis, totul este proiectat. Hanul va avea șase camera, iar bucureștenii și nu numai vor fi primiți cu brațele deschise pentru a se bucura de o experiență unică.

„Am vorbit și cu Ilie! Cred că mă va susține! Am plecat de la ideea unei căbănuțe, dar tocmai Ilie mi-a zis ceva de genul: Ce căbănuță, dragă! Fă un han acolo! Și înclin deja să-i dau dreptate. Visez deja cu ochii deschiși la un han, nici prea mare, nici prea mic, cu cel puțin șase camere și cu șemineu, în fiecare cameră, fiindcă mie-mi plac șemineurile, unde lumea să vină să se relaxeze. Știu o groază de bucureșteni care trec pe acolo, prin Bodu, așa că mă pregătesc pentru toate cele de cuviință. Poate la vară va fi gata, cine știe?”, a mai adăugat Ioana Năstase.

Chiar dacă are susținerea soțului, Ioana spune că nu se așteaptă ca Ilie să se implice total în materializarea dorinței sale. Deși fostul mare sportiv este foarte ocupat, bruneta speră ca atunci când totul va fi gata, Ilie să fie prezent în incinta locației sale. Așa, crede ea, prin farmecul aparte de care dă dovadă Năstase și abilitățile sale de relaționare, oamenii din zonă și vizitatorii vor fi extrem de încântați.

”Cu Ilie Năstase acolo, ar fi aproape ca într-un vis”

„Știu că e foarte ocupat! Și mai e și chestiunea aceea cu Baza Voința, care sper să se rezolve cât mai repede. Însă am să încerc să-l conving că uneori merită să dea marea pe munte. Și să vină alături de noi, acolo, lângă Brașov. Vă dați seama ce va fi cu el acolo, când vor afla oamenii?! Fiindcă Ilie al meu are un mod aparte de a interacționa cu oamenii, de a discuta despre viață sau mai știu eu ce subiecte. Eu mi-aș pune la bătaie toată experiența pe care o am, aș încerca să fiu în primul rând o gazdă primitoare, fiindcă asta cer eu în primul rând de la cineva unde merg în vizită. Cu Ilie Năstase acolo, ar fi aproape ca într-un vis!”, a completat partenera lui Năstase.

Nu la fel de încântați s-au arătat la prima întâlnire Ilie Năstase și armăsarul Cezar. Cei doi pare că nu se prea înțeleg, motiv pentru care cunoscutul tenismen nu și-a dorit să se apropie de animalul preferat al soției sale.

În schimb, Ioana Năstase, pe lângă iubirea pe care i-o poartă calului, este hotărâtă să înceapă lecțiile intensive de echitație, sperând ca într-o bună zi aceeași relație să existe și între Ilie și Cezărică.

„Cred că lui Ilie Năstase îi este puțin teamă de Cezărică al meu. E drept că dacă-l vezi pe frumusețea aia, te poți speria. Nu a dorit să-l mângîie sau să-l perie, dar sunt sigură că dacă ar petrece mai mult timp împreună, ar deveni prieteni foarte buni.Caii pot fi niște animale de companie cu totul deosebite. Eu de abia aștept să vină primăvară! O dată cu ea vine și căldura și voi putea sta mai mult cu Cezărică. Mă pregătesc deja pentru lecțiile de echitație cu prietenul meu patruped!”, a completat Ioana Năstase.