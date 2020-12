Soția lui Ion Iliescu, primele declarații despre starea fostului președinte! Ce se întâmplă acum cu politicianul de 90 de ani

Ion Iliescu nu a mai ieșit de mult în public, iar la ultimele alegeri nici nu a mai votat.

La 90 de ani, Ion Iliescu s-a retras de câțiva ani din viața publică, iar în ultima perioadă nici nu a mai fost văzut.

Rarele informații despre Ion Iliescu au fost despre starea sa de sănătate, mai ales după ce fostul președinte a fost în spital la finalul anului trecut. (VEZI ce spuneau medicii despre starea lui Ion Iliescu, după externarea de la Spitalul Elias)

Acum, Ion Iliescu nu va vota la alegerile parlamentare 2020, pentru că îi este frică de coronavirus. Deși, ar fi putut cerere să i se aducă urna mobilă, așa cum a făcut în ultimii ani, Ion Iliescu a refuzat acest lucru. Motivul a fost explicat chiar de soția sa, Nina Iliescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Nina Iliescu a făcut dezvaluiri despre starea lui Ion Iliescu

”Nu avem coronavirus, am făcut testul şi nu avem. Nu am cerut urna mobila de data asta. Şi după aia am constatat că şefa secţiei respective a avut coronavirus şi de regulă șefa venea cu urna. Şi am zis să ne învățăm minte, nu mai cerem”, a explicat Nina Iliescu.

Ion Iliescu a mers vineri la stomatolog

De altfel, aceasta a spus și cum se simte Ion Iliescu. Nu doar că se simte bine pentru cei 90 de ani ai săi, dar se pare că urmează și un tratament la stomatolog, chiar dacă e epidemie de coronavirus.

Una din putinele poze cu Ion Iliescu la 90 de ani. Este facuta in martie, chiar de ziua lui

”Suntem acasă, suntem în ordine. Vineri a și ieșit din casă de trei ori că a mers la stomatolog. În general nu am iesit, nu am ieşit, dar am avut….avem şi un ajutor în gospodarie. De 4 ori pe săptămână, o zi pe săptămână facem curăţenie generală cu ajutorul unei firme care trimite două doamne, nici ele nu au, nici noi nu avem (n.r. coronavirus). Băieţii de la SPP întotdeauna intră cu mască şi se dezinfectează pe mâini.”, a declarat Nina Iliescu, soţia fostului preşedinte.