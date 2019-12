Soţia lui Mihai Gâdea arată senzaţional, aşa cum au observat amicii pe paginile de socializare. Celebrul realizator de televiziune este căsătorit de peste 15 ani cu Agatha Kundri, fiica unui pastor adventist. (vezi cum merg afacerile lui Mircea Badea)

Fire discretă, Agatha nu a apărut niciodata la evenimente langa celebru ei sot. Ea a preferat sa se dedice afacerii sale, un after-school, dar si pasiunii sale pentru triatlon. Pe un site de socializare, ea le-a transmis amicilor sai care sunt gandurile sale despre dezvoltarea sa personala.

Soţia lui Mihai Gâdea arată senzaţional: „Sunt încrezătoare pentru că pot să recunosc cine sunt"

„Sunt increzatoare pentru ca pot sa recunosc cine sunt, ceea ce am facut si sa ma iubesc pentru cine am devenit. In orice loc te-ai duce, acela devine o parte din tine”, a scris soţia lui Mihai Gâdea. Ea s-a fotografiat recent alături de fiica sa şi a lui Gâdea, adolescenta Maisha Karina.

Amicii au observat că cele două par mai degrabă surori decât mamă şi fiică, Agatha păstrând o siluetă impecabilă şi un are tineresc. Într-o altă fotografie, Agatha apare împreună cu Mihai Gâdea, în timpul unei vacanţe exotice.