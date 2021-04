Soția lui Nelu Ploieșteanu, dezvăluiri despre ultimele cuvinte ale regretatului artist: „Ăștia mă omoară aici”

In articol:

Familia lui Nelu Ploieșteanu este încă îndurerată după moartea regretatului artist.

Este cu atât mai greu când aceștia stau cu gândul că ar fi putut să trăiască, însă acuză cadrele medicale de nepăsare și de rele tratamente. Mai mult, rudete cântărețului de muzică lăutărească sunt determinate să-i facă dreptate și vor să dea în judecată Spitalul Floreasca.

Nelu Ploieșteanu

Soția lui Nelu Ploieșteanu: „Un medic a văzut că are saturația de oxigen mică și nu a acționat”

La instituția medicală, artistul și-a petrecut ultimele zile din viață, iar soția lui face noi dezvăluiri șocante. Femeia spune că asistentele țipau la el, infirmierele nu îl îngrijeau, deși le plătise să aibă grijă de el, iar un medic care a văzut că deși începe să-i scadă saturația oxigenului în sânge nu a făcut nimic. A fost cu atât mai revoltată cu cât, după moartea sa, de la spital i-au dat înapoi o pungă cu medicalente care nu fusese niciodată desfăcută.

„Starea lui de sănătate se agrava pe zi ce trecea. Ne suna pe videocall și ne spunea că se sufocă. În timp ce vorbeam cu el mi s-a făcut rău și am căzut pe jos inconștientă. Inițial a refuzat tomograful, dar am insistat eu să mergem la spital. Făcea febră și se simțea pe zi ce trecea mai rău. Un medic a văzut că are saturația de oxigen mică și nu a acționat. Infirmierele au vrut să-i ia telefonul. A întrebat de pachet și o infirmieră a început să țipe la el. Mi-au dat o sacoșă cu ceaiurile și medicamentele nedesfăcute după o săptămână.

„Mă suna şi mă întreba dacă i-am luat medicamentele. Nu au ajuns. Deci era ceasul 17:00 şi pachetul lui nu ajunsese din moment ce fata la 13:00 a ajuns cu pachetul. Între timp, intră o infimieră, el a spus că ar fi trebuit să primească un pachet. A ţipat la el că a primit pachet, câte pachete mai vrea?! El fiind cu căştile în ureche, eu am început să ţip”, a declarat Elena Ploieșteanu la un post de televiziune.

Care au fost ultimele cuvinte ale lui Nelu Ploieșteanu:„Ă ştia mă omoară aici”

Elena Ploieșteanu își aduce și acum aminte care au fost ultimele cuvinte ale artistului de muzică lăutărească.

„Din cauza lor am ajuns la spital. Am căzut jos inconştientă, mi-am spart capul în două părţi. Fata a chemat salvarea, m-a cusut, am stat până la 5 dimineaţa şi m-a adus salvarea acasă. Vreau să se facă dreptate! L-am dus pe picioarele lui şi ultimele cuvinte pe care mi le-a spus au fost: Ce mă fac eu fără tine că ăştia mă omoară aici?!” a mai spus Elena Ploieșteanu.

Fiica lui Nelu Ploieșteanu determinată să-i facă dreptate tatălui ei

Aneta Gavrilă, fiica artistului, spune că nu va lăsa lucrurile să treacă, ci este determinată să dea unitatea medicală în care a fost internat Nelu Ploieșteanu în judecată. Toată familia vrea să i se facă dreptate regretatului cântăreț.

Nu pot să vă spun nimic deocamdată, sunt niște lucruri foarte personale. O să vedeți la momentul respectiv, când apare pe portalul instanței.

Lucrurile acestea nu vreau să le vorbesc în presă, eu fac demersurile pe care trebuie să le fac în continuare, pentru că nu o să las lucrurile așa. Nu a fost ușor ce ni s-a întâmplat și nu trebuie lăsat așa”, a declarat Aneta Gavrilă, pentru Fanatik.ro.