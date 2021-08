Soția lui Nicolae Dolănescu, dezvăluiri despre cauza morții artistului: „Nu mai putea respira, a fost intubat”

In articol:

Ionuț Dolănescu a făcut publică vestea morții lui Nicolae Dolănescu, unchiul său și fratele marelui artist Ion Dolănescu, pe rețelele de socializare, duminică, 29 august. Decesul său a fost ca un șoc pentru toată lumea, în special pentru familie, care nu se aștepta la așa ceva, deși acesta se confrunta cu niște problemele de sănătate destul de serioase.

Soția artistului, Ica Dolănescu, este îndurerată și spune că nici acum nu-și revine din șocul provocat de moartea lui Nicolae Dolănescu, alături de care a fost căsătorită 47 de ani. Femeia spune că totul a pornit de la o răceală extrem de agresivă, care i-a afectat plămânii, iar mai apoi starea sa de sănătate a început să se degradeze chiar atunci când credeau că nu i se poate întâmpla nimic mai rău.

Cauza morții lui Nicolae Dolănescu, fratele lui Ion Dolănescu

De șapte ani, Nicolae Dolănescu făcea dializă, iar în ultima parte a vieții sale au tot început să apară complicațiile. A făcut peritonită și a fost operat de urgență la o unitate medicală din Capitală. O răceală, însă, i-a pus capac. S-a îmbolnăvit la centrul unde făcea dializă și a fost diagnosticat cu pneumonie.

Când credea că a scăpat, peritonita s-a agravar și din cauza septicemiei organismul său a cedat.

„Joi, din cauza aerului condiționat de la centrul de dializă a răcit și a făcut o pneumonie galopantă. Doar vineri, sâmbătă luat cu salvarea la spital, i s-a descoperit această pneumonie, nu mai putea respira și atunci a fost intubat,

El este de șapte ani la dializă, întâi a făcut o dializă peritoneală și, de un an și jumătate, o hemodializă. În urma dializei peritoneale, s-a infectat peritoneul, nu te pregătește nimeni că se poate declanșa această infecție. La el s-a declanșat, a colectat un lichid, apoi a fost operat pentru a-i scoate acel lichid, care era în cantitate mare”, a povestit Ica Dolănescu, la un post de televiziune.

Soția lui Nicolae Dolănescu spune că această perioadă este cu atât mai grea pentru ea, mai ales că face ultimele pregătiri pentru înmormântarea artistului.

Ion, Constantin și Nicolae Dolănescu, pe scenă timp de 25 de ani

Cei trei au fost împreună și au cântat timp de mai bine de două decenii. Constantin Dolănescu a povestit, în urmă cu ceva timp, cum marele artist Ion Dolănescu l-a împins pe acest drum, al muzicii, încă din adolescență.

„La vârsta de 16 ani, fratele meu, Ion, a văzut că am un pic de talent şi nu m-a lăsat să merg pe alt drum. Tocmai atunci începuse să cânte cu Maria Ciobanu şi m-au luat cu ei în spectacole. Mi-a fost foarte greu la început, un copil simplu, de la ţară, să-l pui direct în spectacol.. Îmi aduc aminte că prima oară când am urcat pe scenă eram în comuna Dioşti, din judeţul Olt, a venit primarul şi mi-a dat un buchet de flori. De emoţii i-am pupat mâna şi când am ieşit de pe scenă, disperat, m-am dus la fratele meu şi mi-a zis să stau liniştit că se mai întâmplă”, a povestit Constantin Dolănescu.