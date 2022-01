Soția lui Paul de la Puterea Dragostei a răbufnit, după ce a fost criticată că nu știe să-și crească bebelușul: ”Nu-mi maltratez copilul”

In articol:

Masha, partenera de viață a lui Paul de la Puterea Dragostei, a răbufnit în mediul online după ce a fost criticată de mai multe internaute. Tânăra mămică nu a mai suportat ca cineva necunoscut să-i tot spună cum să-și crească bebelușul, așa că a avut cîte ceva de spus la adresa lor.

Masha a fost criticată aspru pentru că nu ar avea idee cum să aibă grijă de copilul ei, lucru total neadevărat. Bruneta ba chiar arată de multe ori, pe rețelele sociale, cum îl crește pe micuțul Dante Nadir, singură și fără ajutor, așa cum spune și ea. Paul, fostul concurent de la Puterea Dragostei, este cel care-i dă o mână de ajutor tinerei.

” Aviz tuturor femeilor care sunt in postura de parinte si va credeti “super mamici si atotstiutoare”... Bhaaa.... Nu v-am cerut nici eu nici sotul meu sfaturi despre cum sa ne crestem copilul sau despre cum sa ne purtam cu el etc. Nu mai incercati sa faceti pe sfatoasele atata timp cat nu a intrebat nimeni nimic, nu de alta dar vorbiti degeaba iar cine este binecuvantat sa fie parinte stie ce este cel mai bine pentru propriul copil si cum sa si-l creasca si sa il educe ș.a.m.d! Nu toti bebelusii/copii sunt la fel ,fiecare eare un tipar diferit (unu adoarme leganat, altul adoarme singur, unul sta non stop cu suzeta in gura iar altul o refuza ,altu mananca la ore fixe pe cand altul are un program decalat etc) iar un om intreg la cap stie asta, cine are lipsa de neuroni comenteaza aiurea!

Iar ca si incheiere mai bine va preocupati de copiii vostri ca eu personal niciodata nu m-am bagat sa dau un sfat unei mame decat daca aceasta mi l-a cerut ori sa imi dau cu parerea despre copiii vostri si cum ii cresteti ca nu suntem la sesiune de parenting Eu imi cresc singura copilul fara nici un ajutor alaturi de sotul meu si ne descurcam de minune, avem un copil sanatos si pufos iar asta e tot ce conteaza! Nimeni nu s-a nascut invatat iar cei care cred ca le stiu pe toate se inseala ,ca nu iti sjunge o viata de om ca sa stii absolut tot ce e pe acest pamant! Seara faina”, este unul dintre mesajele transmise de Masha.

Postarea făcută de Masha [Sursa foto: Instagram]

Masha s-a enervat la culme

Iubita lui Paul susține că nu își maltratează copilul și că are grijă de el exact așa cum trebuie, la sfatul medicului specialist. ” Unele sunteti in stare sa spuneti despre poza asta“-Vai ce parinti denaturati cum isi lasa copilul sa planga, mai fac si poza“ Is a bullshit.... Oamenii se mai amuza si ei gen si fiecare de bucura in felul sau de propriul copil, da mi se rupe sufletul cand plange si il doare ceva dar ma amuza cand doar se smiorcaie sau se preface ca plange ca sa poata obtine ce isi doreste si nu vad ce este negativ in acele clipuri pe care le-am pus aseara la stories cu faza cand imi tachinam copilul cu biberonul.

Chill ca nu mi maltratez copilul si nici nu il tin nemancat asa ca daca am sa mai vad mesaje cu fel si fel de sfaturi care pe deasupra mai sunt si tampite sau daca mai imi spuneti ca copilul meu e foarte foarte gras pt varsta lui sa nu va mirati de ce am sa va injur,ca fara suparare dar unii aveti copii si chiar nu stiti sa i cresteti deloc la modul cel mai sincer. Drept exemplu cineva mi- a spus ca cum e posibil ca copilul meu la doua luni sa aiba 7 kg ca copilul ei la 4 luni are kilogramele copilului meu si ca vezi doamne il indop prea tare cu mancare. ALOO00,copilul e in crestere, ii dau sa manance exact dupa spusele medicului pediatru, dupa cat scrie pe cutie si in functie de cat cere si el sa manance! Nu poti sa “tii dieta“ unui bebelus care singura lui hrana este doar laptele (...)”, este o parte din alt mesaj transmis de Masha.

Postarea făcută de Masha [Sursa foto: Instagram]

