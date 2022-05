Soția lui Rădoi nu se plimbă cu orice! Cât costă bolidul de lux cu care dă ture prin oraș | EXCLUSIV

In articol:

Mirel Rădoi este cu siguranță un bărbat norocos. Viviana este o femeie frumoasă și se pare că are și gusturi bune la mașini. Blondina a fost surpriză de paparazzii WOWbiz la volanul unui bolid de lux, pe străzile din Capitală.

Într-o ținută lejeră, Viviana a parcat mașina în fața unui imobil din București, iar mai apoi a intrat în clădire. Mașina parcată a atras cu siguranță privirile trecătorilor, mai ales că modelul este unul exclusivist, iar prețul cât de poate de piperat.

Citeste si: Naționala României U19 își formează echipa! Laurențiu Hagiu de la FC Voluntari II a fost convocat și ar putea face parte dintre titulari

Soția lui Mirel Rădoi, la volanul unui bolid de peste 340.000 de euro

Mașina cu care s-a plimbat Viviana Rădoi pe străzile din București poate atrage ușor atenția bărbaților, dar și femeilor. Bolidul de lux se ridică la peste 340.000 de euro, iar modelul este unul exclusivist.

Viviana Rădoi se pare că este fană Rolls Royce, iar modelul pe care blondina îl conduce pe străzile din București este un Wraith Mandarin, al cărui preț de pornire începe de la 340.000

de euro. Mai exact, aproximativ 1.696.000 de lei.

Frumoasa blondină a coborât din mașină cu zâmbetul pe buze. Purtând o ținută sport. Viviana avea pantaloni închiși la culoare și o bluză neagră de la o cunoscută firmă de echipamente sportive.

Citeste si: Superba vedetă de la noi a născut în mare secret un băiețel! Artista a ținut secretă toată sarcina- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Viviana Rădoi

Povestea senzațională a căsătoriei dintre Viviana și Mirel Rădoi

Viviana și Mirel Rădoi trăiesc o frumoasă poveste de mulți ani. Cei doi sunt împreună de mai bine de 10 ani, iar împreună au doi copii.

Citeste si: Aroganța de 450.000 de euro a selecționerului Rădoi: mașină unicat în România, doar 25 de modele au fost vândute în toată lumea! Imagini fabuloase cu bijuteria lui Mirel! EXCLUSIV

Totuși, un detaliu de senzație i-a uimit pe fanii fotbalistului. Mirel și iubita lui au spus „DA” la Starea Civilă la aproape 7 ani de la momentul în care și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cununia civilă a avut loc în mare secret, deși oamenii știau deja că cei doi erau căsătoriți în biserică.

În 2009, cei doi și-au spus „DA” la Starea Civilă, însă antrenorul se căsătorise religios cu Viviana încă din 2002. Totuși, în 2009 cei doi au ajuns la Starea Civilă în mare secret, iar naș le-ar fi fost chiar Gigi Becali, patronul Stelei, iar detaliul era bine cunoscut de latifundiarul din Pipera.

Mașina Vivianei Rădoi

„Eu i-am spus atunci ca nu are nicio importanta cununia civila. Este important sa fii legat in fata lui Dumnezeu. De aceea am decis sa il cunun numai la biserica. Acum doua-trei zile am facut cununia civila. Nu a fost emotionat, radea cu noi. Acolo nu zice nimic de Dumnezeu. Ceremonia de cununie civila este ceva comunist”, spune Gigi Becali la acel moment.

În 2009, Mirel Rădoi a fost învoit de la cantonament tocmai pentru a spune marele „DA”, iar la întoarcere nu a vrut să le spună o vorbă despre acest subiect colegilor. Totuși, Mirel Rădoi și Viviana s-au cununat civil în mare secret, iar gestul ar fi fost făcut tocmai pentru a nu exista comentarii suplimentare.

Citeste si: Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la națională. „Tricolorii” au ratat barajul pentru Cupa Mondială