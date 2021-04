Soția lui Sebastian Chitoșcă sare în apărarea faimosului: "Pentru familie a făcut orice". Fostul fotbalist a încălcat regulamentul și i-a trimis mesaje

In articol:

Soția lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor spune că fostul fotbalist a făcut orice pentru familia sa și de la el a învățat să fie puternică, să se poată descurca singură, acum, când el se află în Republica Dominicană.

Soția lui Sebastian de la Survivor, detalii despre relația cu faimosul

Soția lui Sebastian Chitoșcă, faimosul de la Survivor[Sursa foto: Captură Ștafeta Mixtă]

"În primul an de relație într-adevăr era foarte sincer și uneori să spună adevărul fără să îl ambaleze frumos, pe mine mă durea. Dar acum după 8 ani de relație, îi mulțumesc din tot sufletul meu că a făcut acest lucru că mă simt foarte puternică, pot să fiu stăpână pe mine. A creat în mine un om atât de stăpân și dacă nu ar fi fost așa cu mine, niciodată nu aș fi reușit. Chiar și acum în această perioadă când el a fost plecat, inițial am fost sceptică și am crezut că nu pot să mă descurc într-o țară străină unde eu nu cunosc limba germană, unde engleza nu prea o agreează și cu plecarea lui, toate responsabilitățile pe care le-am avut aici, le-am dus datorită lui. El acasă este atent, este grijuliu, este responsabil. Eu nu recunosc spusele colegilor. Pentru familie a făcut orice", a spus soția lui Sebastian Chitoșcă la "Ștafeta mixtă".

Citeste si: Survivor România, 23 aprilie. Sorin, atac la adresa lui Albert: „Recunoaște că ai făcut treaba aia. Sunt scârbit”. Cum se apără Războinicul: „Ești nebun”

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Sebastian Chitoșcă a încălcat regulamentul și i-a scris soției

Sebastian Chitoșcă a încălcat regulamentul la Survivor și i-a scris soției. Este al treilea concurent, după Zanni și Culiță, care nu respectă regulile concursului și care ar putea fi sancționat cu eliminarea din competiție.

„Am încercat să iau legatura cu soția mea.

Nici nu are rost să scot în evidență că sunt patru luni. De când sunt cu soția mea de 8 ani de zile, mai mult de două săptămâni nu ne-a despărțit nimic. Sărăcie boagtie, certuri și probleme. M-am trezit în acea dimineață, nu mai aveam stare să fac nimic. Pur și simplu simțeam că vreau să plec înot acasă, dar nu aveam nicio șansă. Nu știu ce înțeleg oamenii de acasă din emisiunea asta, dar este închisoare.

Având în vedere că acasă am lăsat o situație destul de grea și cu fratele meu, mama, familia, nu am mai rezistat. Am încercat să fac rost de telefon din răsputeri și am ținut să scriu două fraze soției mele, să-i spun că o iubesc mult, că îmi este dor de ea. Nu-mi pare rău, pentru că am făcut tot ce am simțit pentru femeia cu care eu o să mor și atât. Îmi cer scuze oamenilor de acasă. Nu e demn ce am făcut. Îmi cer scuze față de ambele echipe. Nu sunt mândru de ce am făcut”, a spus Faimosul.

Citeste si: Consiliu de urgență la Survivor România! Ce reguli au încălcat Culiță Sterp și Sebi de la Faimoși! Un concurent părăsește defitiniv competiția

În edițiile următoare vor fi anunțate deciziile în ceea ce privește încălcarea regulamentului de către Sebastian și Culiță, care s-a rătăcit în pădure.