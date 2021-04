Soția lui Starlin, dezvăluiri din relația cu războinicul de la Survivor România: ”Mă deranjează că...”

In articol:

Soția lui Starlin a vorbit despre relația specială pe care o are cu războinicul de la Survivor România 2021. Se cunosc de 13 ani, iar relația lor a început frumos, dar și cu multe greutăți. După un an de cunoaștere pe internet, tânăra a plecat în Republica Dominicană pentru a-l cunoaște pe Starlin.

Acolo, s-a înfiripat o dragoste frumoasă în urma căreia a rezultat și o fetiță minunată.

”Ei au o relație foarte specială. Mă emoționează când vorbește despre tatăl ei. Ne-am cunoscut acum 13 ani, pe o rețea de socializare, el a făcut primul pas. Mi-a lăsat un mesaj și de acolo am început să vorbim. Vorbind, ne-am dat seama că se întâmplă ceva. Nu credeam în dragoste pe internet.

M-a așteptat cu tatăl lui la aeroport. A fost ciudat. A fost exact cum îmi imaginam. De câte ori îmi aduc aminte, am lacrimi în ochi. Noi am trecut prin multe greutăți. Acolo nu a fost deloc ușor. Am început de la zero totul. Am hotărât să venim în țară. Am stat trei ani la el în Dominicană. A fost greu, dar familia mea a acceptat”, a povestit cu lacrimi în ochi, soția lui Starlin.

Starlin si soția lui

Cei doi s-au cununat în Dominicană

Starlin și partenera au făcut cununia civilă în Republica Dominicană, departe de familia româncei. ” Cununia civilă am făcut-o în Republica Dominicană. Am fost singură, a fost greu. Cununia religioasă am făcut-o la noi în țară. Îmi lipsește foarte mult. Starlin pentru mine înseamnă totul, el este stâlpul. Este o dragoste foarte specială. E o relație pură, fără absolut niciun fel de interes. Mă deranjează că este dezordonat. Este cel mai bun om pe care l-am cunoscut”, a mai spus mama copilului lui Starlin.

” Te iubesc foarte mult, te voi sprijini întotdeauna indiferent de orice și te așteptăm acasă sănătos”, a conchis soția războinicului de la Survivor România.