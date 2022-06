„Soția mea a suferit cel mai mult”. Cum s-a schimbat viața lui Cătălin Moroșanu de pe urma celebrității și ce probleme i-a adus faima în căsnicie

In articol:

Celebrul luptător este cunoscut publicului larg pentru aparițiile sale la TV, la diferite emisiuni de divertisment, iar iubitorii de K1 și sport îl știu pentru cariera s-a impresionantă.

Deși aparițiile pe micul ecran i-au adus celebritate, sportivul spune că există și dezavantaje atunci când ajungi să fii cunoscut.

În 2010, Moroșanu a câștigat Dansez pentru tine, iar din acel moment toți românii au știut cine este, indiferent dacă erau pasionați de sport sau nu.

Faima și celebritatea i-au adus totuși și o serie de mici probleme, pentru că lipsea foarte mult de acasă, petrecând timpul la București, iar acest lucru a nemulțumit-o pe soția sa, după cum a povestit chiar el, la Kanal D.

Cum i s-a urcat celebritatea la cap lui Cătălin Moroșanu

Luptătorul a fost întrebat de către Denise Rifai dacă i s-a urcat la cap celebritatea, iar acesta a răspuns sincer și direct, așa cum i-a obișnuit întotdeauna pe fani. Cătălin Moroșanu a vorbit despre efectele pe care faima le-a avut în viața lui și a povestit că cea mai afectată a fost soția sa.

Citeste si: Cătălin Moroșanu, dezamăgit după ce a oferit ajutor refugiaților ucraineni: ”Am rămas șocat”. Ce l-a scos din minți pe luptător

„Ehee... de câte ori.. E clar că mi s-a ridicat și cred că oricine ajunge celebru, la un moment, dat, nu își mai dă seama ce se întâmplă în jurul lui. Într-adevăr soția mea a suferit cel mai mult din acest motiv. Mereu eram plecat, făceam naveta Iași – București, nu mai stăteam cu ea, nu îi mai acordam atenția necesară.

Țin minte că ea avea 16 ani atunci când ne-am cunoscut și a spus: Tu ce vrei să faci în viață? Eu vreau să ajung polițist, avocat, și ea la 16 îmi spune: Aș vrea să fiu fericită(...) Există un preț al celebrității, există dezamăgire, există suferință.

Oamenii din jurul tău, aia sunt cei care suferă cel mai mult. Părinții, fratele tău, prietenii tăi și tu nu realizezi pentru că ești cu capul în nori. Totuși, este foarte important să ai acele persoane care să te tragă de mânecă în jos și să îți zică că o iei razna.

Citeste si: Denisa Jurcan s-a căsătorit cu Andrei Mureșan de la Puterea dragostei- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Am luat-o de multe ori razna și recunosc. Sunt om și cu bune și cu rele și am avut momente când celebritatea m-a schimbat în rău ”, a mărturisit Cătălin Moroșanu, în platoul Kanal D.

Cătălin Moroșanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Cât afectează faima cariera de sportiv

Cătălin Moroșanu a vorbit și despre efectele faimei asupra carierei de sportiv. Luptătorul s-a bucurat de succes nemaipomenit în rândul publicului, după aparițiile la TV, iar acest lucru i-a adus câștiguri și în cariera de sportiv.

Citeste si: Jador, invitat de onoare la botezul fiului lui Cătălin Moroșanu! Reacția invitaților atunci când artistul și-a făcut apariția

Totuși, Cătălin Moroșanu este de părere că deși există o relație de cauzalitate, asta nu înseamnă că este și benefică faima, iar o persoană nu ar putea fi și sportiv de top și vedetă TV în același timp.

„ Este! Nu poți să fii un sportiv de top și în același timp să fii și vedetă TV. Chestia asta eu am îmbinat-o. În 2010 am câștigat Dansez pentru tine, iar după ce am câștigat toate babele mă cunoșteau. Pentru mine a fost un șoc!

Bărbații mă cunoșteau, dar până atunci femeile nu mă cunoșteau. Toată lumea a început să mă ia în atenție și să știe cine sunt eu, dar am pierdut echilibru în viață.

Nu ai cum să le ai pe toate. Dacă mă concentram mai multe pe partea sportivă poate eram mai bun ca în acest moment, dar a contat foarte mult și partea financiară. Nu poți să faci performanță fără să ai un sponsor și sponsorul plătește sportivul respectiv în funcție de ce imagine are și cât de solvabil este pe piață. Pe mine m-a ajutat foarte mult(...) dacă nu erau ei, eu nu mai eram în Final 16, dar dacă nu mai apăream la televizor nici firma respectivă nu mai era acolo lângă mine.

Deci e o întreagă cauzalitate și trebuie să fim conștienți. Să faci performanță este foarte greu și ai nevoie de sprijin financiar, iar în România nu e chiar așa mare acest sprijin financiar”, a explicat el, la „40 de întrebări” cu Denise Rifai.

Luptătorul este de părere că în România, televiziunile nu plătesc la fel de mult ca în SUA, iar din acest motiv a spus că „televiziunea este ieftină”, după cum a clarificat în emisiunea de la Kanal D.

„ Când am spus că în România televiziunea e ieftină, m-am referit că nu suntem plătiți cum ar trebui. Nu suntem plătiți cum ar fi în America. Dacă aș fi fost în America poate aveam și eu câteva milioane de euro, dar suntem în România”, a explicat Cătălin Moroșanu, la „40 de întrebări”.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!