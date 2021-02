Soțul Adelinei Pestrițu, prima reacție după ce vedeta și-a pierdut prietena cea mai bună, pe cățelușa Nobby

In articol:

Adelina Pestrițu trece prin clipe grele, după ce prietena ei cea mai bună, cățelușa Nobby s-a stins din viață. Vedeta este cea care a dat vestea cea tristă pe rețelele sociale, acolo unde a transmis un mesaj foarte emoționant.

Vedeta și

Nobby aveau o legătură strânsă de 11 ani.

Virgil, soțul Adelinei Pestrițu, a postat un mesaj dureros pe Instagram, acolo unde a publicat și o imagine cu cățelușa Nobby: ”Te vom iubi mereu”.

Mesajul postat de Virgil, soțul Adelinei Pestrițu[Sursa foto: Instagram]

Povestea lui Nobby, cățelușa care i-a readus bucuria Adelinei Pestrițu

„ Eram la o emisiune, eram la filmări și Nuami Dinescu povestea la masă despre un câine oropsit, că i se dă din joi în Paște de mâncare, că are PH-ul schimbat la blăniță din cauza mizeriei în care e ținut și nu se găsește nimeni să-l ia. Atunci, știam că am nevoie de un suflet lângă mine, eram singură și imediat m-am urcat în mașină cu Nuami, am mers la Câmpina, am luat-o, direct în brațe mi-a sărit, Nobby a simțit că urmează să aibă o viață bună și am dus-o la salon, am înfrumusețat-o instant. Chiar îmi amintesc că stătea lângă o pisicuță și nu-i făcea nimic, era foarte speriată, se uita timidă. Acum, dacă le vede, nu mă pot înțelege cu ea, se transformă, e pitbull”, a declarat Adelina în urmă cu câțiva ani.

Adelina Pestrițu și Nobby[Sursa foto: Instagram]