Soțul Alexandrei, tânăra din Botoșani care a murit după naștere, face dezvăluiri incredibile: „ Am căutat-o cu Poliția pe doamna doctor”

Marcel Pușcașu, soțul Alexandrei, tânăra care la 8 zile după ce și-a adus cel de-al doilea copil pe lume a a murit, face dezvăluiri halucinante.

Trebuia să fie cea mai frumoasă zi din viața lui, dar s-a transformat într-un calvar

A încercat, pe 24 iunie, să afle mai multe informații despre soția lui, care abia născuse, iar asistenta i-a spus că ambele sunt bine, așa că a anunțat pe toată lumea. Câteva ore mai târziu visul frumos pe care îl trăia s-a tranformat într-un coșmar. Toată viața lui a fost destrămată în doar o clipă.

Marcel și Alexandra se cunoșteau de trei ani de zile, iar pentru relația lor decurgea foarte bine au decis să treacă la următorul nivel, să-și întemeieze o familie. Ea mai avea un copil de 9 ani dintr-o relație anterioară și au decis că trebuie să mai facă un copil și împreună. Tânăra a avut o sarcină fără probleme și mergea cu sfințenie la controalele de rutină, dar mereu verdictul medicului a fost unul favorabil.

Bărbatul spune că soția lui a mers de trei ori la Maternitate, însă de fiecare dată a fost trimisă acasă, pe motiv că încă nu a venit acel moment. A treia oară, pe 23 iunie 2021, ea era deja în a 42-a săptămână de sarcină, abia atunci a fost internată de medici.

"În acea zi eu am plecat la muncă în oraș, să dau cu var, la un coleg, chiar de dimineață. Ea s-a dus la maternitate pe la 9.30 – 10.00. Avea 42 de săptămâni acum, au internat-o pe 23 iunie. Am vorbit cu ea la telefon, i-am dus ce îi trebuie, tot ce a cerut...", a declarat Marcel Pușcașu, soțul Alexandrei, pentru Botoşăneanul.

Marcel Pușcașu: „A născut la ora 8, fetița e bine, mama e bine"

A doua zi, firesc, bărbatul s-a dus să-și viziteze soția și fetița, iar o asistentă l-a asigurat că totul este bine, ambele se simt bine.

I-a trimis mai multe mesaje proaspetei mămici și și-a dat seama că ceva este în neregulă, căci aceasta nu i-a mai răspuns niciodată.

„Am vorbit cu paznicul de acolo, o femeie, care m-a trimis la o asistentă. Asistenta a venit și mi-a spus: a născut la ora 8, în acea dimineață, fetița e bine, mama e bine. Când se trezește din anestezie vă va suna ea. Așa mi-a spus asistenta. Mai târziu am aflat că ea fusese în travaliu de seara până dimineața și că a semnat pentru cezariană.

La poartă mi s-a spus că nu am voie cu flori înăuntru. M-am așezat pe banca din față și i-am trimis, prin mesaj, fotografia cu coșul cu flori. Ce faci?, am întrebat. Nu a răspuns. La 10.43, i-am mai trimis un mesaj, un emoticon, la 12.50 iar, tot nimic. Am scris la 12.50: Te iubesc! Nici un răspuns”, a mai spus bărbatul.

„M i s-a spus că soția avea hemoragie internă și că era vraiște înăuntru"

În cele din urmă a fost sunat de medic să se prezinte la ATI, acolo unde era soția lui. Nimeni nu i-a spus că, de fapt, starea de sănătate a femeii s-a deteriorat extrem de tare și că a suferit o hemoragie internă. A aflat abia după ce a ajuns la spital.

„Am întrebat: și fetița? Și fetița e în stare gravă, mi-a mai spus. Și a închis telefonul. Am mai sunat eu din nou: explicați-mi, vă rog, care e problema. Mergi la ATI, acolo vei afla, mi-a spus din nou. Eu nici acum nu știu când a fost internată pe ATI și ce s-a întâmplat de fapt la Maternitate.

A coborât o asistentă, mi-a adus telefonul soției și mi-a spus că nu am ce face la ora aceea, să vin mâine. O preluaseră doctorii de la ATI, mi s-a spus că soția avea hemoragie internă și că era vraiște înăuntru".

Medicul care a asistat-o la naștere nu a mai vrut să vorbească cu soțul ei, să-i spună exact ce s-a întâmplat, așa că a apleat la ajutorul polițiștilor. Pe numele doamnei doctor a fost întocmit un dosar penal. Pe 2 iulie, inima Alexandrei a cedat, iar acum doi copii au rămas orfani de mamă. Soțul ei vrea să facă tot ce-i stă în putință pentru a face dreptate în acest caz.

„Doctorița nu voia să iasă. Am sunat la 112, au venit 3 polițiști, o polițistă și jandarmi. Am căutat-o cu Poliția pe doamna doctor, apoi a ieșit, era în spital. I-am adresat câteva întrebări, dar dădea din umeri și atât. Nu am primit nici un răspuns. De atunci, am mai sunat-o o dată ca să văd fata, nu știam unde să sun. (...) I-a cedat inima, poate mai avea o șansă. Am înțeles că s-a întocmit dosar penal pe numele doamnei doctor. Să vedem ce iese de la autopsie, apoi cu acte doveditoare. Au rămas doi copii fără mamă. Fără tată mai crești, dar fără mamă mai greu", a mai spus Marcel Pușcașu, potrivit jurnaliştilor de la Botoşăneanul.