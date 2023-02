Soțul Anei Pîrvulescu, printre românii care se aflau în Turcia în momentul cutremurului! Sora Elenei Gheorghe a dezvăluit prin ce a trecut: "Am intrat în panică" | EXCLUSIV

In articol:

Numeroși români s-au aflat în Turcia la momentul cutremurului devastator de luni. La Istanbul se afla și soțul Anei Pîrvulescu, fotbalistul Paul Pîrvulescu, împreună cu echipa la care joacă.

Cumnatul Elenei Gheorghe a vorbit cu soția lui la prima oră a dimineții, după seismul care a îngrozit întreaga lume.

Ana și Paul Pîrvulescu sunt căsătoriți de mai bine de 10 ani și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Împreună au doi copii minunați, însă atunci când datoria îl cheamă, Paul este nevoit să plece în cantonamente alături de echipa la care joacă.

Așa s-a întâmplat și la începutul acestui an, când soțul Anei Pîrvulescu s-a dus la Istanbul alături de echipă. În prezent, în Turcia se află mai multe echipe de fotbal românești la antrenamente. Toți aceștia au fost surprinși luni de cutremurul devastator care a îngrozit întreaga țară.

Soțul Anei Pîrvulescu, printre românii aflați în Turcia la cutremur

Soțul Anei Pîrvulescu s-a numărat printre românii care s-au aflat în Turcia în momentul cutremurului de luni. Acesta este la Istanbul, alături de echipa de fotbal la care joacă.

Din fericire, fotbalistul Paul Pîrvulescu nu a pățit nimic, iar seismul nici nu s-a resimțit așa puternic în orașul de pe Bosfor.

Citește și: Elena Gheorghe a trecut prin clipe grele! Cântăreața, doborâtă de problemele de sănătate: „Cautăm sa găsesc un diagnostic”

Ana, soția acestuia, a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit cum a aflat ea despre seism știind că partenerul său este plecat, dar și cum au fost pentru Paul momentele petrecut în Istanbul.

Citeste si: VIDEO Momentul în care un bloc din Turcia „rezistent la cutremur” se prăbușește. Imobilul era nou- kanald.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 februarie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Cruce neagră în calendarul creștin-ortodox!- stirilekanald.ro

"Îți dai seama că am vorbit la prima oară a dimineții. Mi-a spus că totul s-a întâmplat noaptea, el nu a simțit personal nimic. Sunt foarte mulți români acolo, el este în cantonament cu echipa lui de fotbal și mai sunt încă cinci echipe românești de fotbal acolo la Istanbul", a dezvăluit Ana Pîrvulescu, pentru WOWbiz.ro.

Ana și Paul Pîrvulescu [Sursa foto: Instagram]

Cum a reacționat Ana Pîrvulescu când a aflat de cutremur

Sora Elenei Gheorghe ne-a mărturisit că inițial s-a panicat, însă a luat legătura cu soțul ei de la prima oră a dimineții și a primit asigurări că totul este în regulă. Vedeta a mărturisit că este normal să te panichezi, mai ales când tu ești într-o altă țară și vezi tot ceea ce se întâmplă la televizor.

Citește și: „Privighetoarea Banatului” s-a stins din viață. O îndrăgită cântăreață de muzică populară a murit după o lungă suferință: „Era un om cu un suflet minunat și cu o voce de aur”

"Îți dai seama că te panichezi ca om și ca mama, ca soție. Am intrat în panică, dar totul a fost ok. Panica probabil se resimte în oameni, dar ei sunt destul de ok din punctul acesta de vedere pentru că se spune că doar în zona aceea unde a venit nenorocirea ar putea exista o continuare.

Când ești într-o țară în care se întâmplă așa ceva, panicat îți dai seama că ești, dar totuși când ești departe de o zonă seismică, ești puțin mai liniștit", a mai precizat ea.

Citeste si: „A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit, și tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte.” Ce a dezvăluit Oana Roman despre fostul său partener, Marius Elisei- kfetele.ro

Citeste si: Moment stanjenitor pentru iubita lui Pique cand a intrat intr-un panou publicitar!- radioimpuls.ro

Ana și Paul Pîrvulescu [Sursa foto: Instagram]

Soțul Anei Pîrvulescu revine în țară la final de săptămână

Ana ne-a dezvăluit că soțul său va reveni în România la finalul săptămânii și este sigură că totul va fi bine până atunci. Sora Elenei Gheorghe este o optimistă convinsă și crede foarte tare că românii sunt iubiți de Dumnezeu, iar oriunde se află sunt și ocrotiți de probleme și belele.

"Suntem ok, oricum sâmbătă se întoarce și Doamne ajută să se întoarcă cu bine din Turcia. El era ok, eu sunt panicată ca orice om care se află într-o țară și vede l televizor ce se întâmplă în cealaltă, dar nu se pune problema, el este ok.

Eu văd că România a fost ferită de catastrofele acestea de război, de cutremure devastatoare și cred că suntem un popor pe care Dumnezeu îl iubește, iar dacă e vorba de străinătate, eu mereu am zis că unde sunt mai mulți români le va fi bine pentru că Dumnezeu îi păzește", a mai mărturisit Ana Pîrvulescu, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!