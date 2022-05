Soțul Bellei Santiago, interviu în premieră. Nicolae Ionuț Grigore, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a aflat că artista are o fiică | EXCLUSIV

In articol:

Bella Santiago și soțul ei, Nicolae Ionuț Grigore trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Pe ea fanii au ocazia să o vadă zilnic în lumina reflectoarelor, în timp ce el este mult mai discret, mai ales atunci când vine vorba despre viața personală. Recent, a acordat un interviu în premieră pentru WOWnews, acolo unde a făcut dezvăluiri emoționante despre momentul în care a decis să o adopte pe fiica artistei.

Înainte de a devenit iubiți, iar mai apoi soț și soție, Bella și Nicolae Ionuț au fost prieteni, iar la acea vreme cântăreața încerca dă își aducă fiica din Filipine în România.

Soțul Bellei Santiago, gata să o adopte pe fiica artistei

Bella Santiago [Sursa foto: Facebook]

Nicolae Ionuț Grigore a dezvăluit că și-a dorit de la bun început să o ajute pe artistă, știind cât de supărată era din cauza faptului că aceasta nu locuia alături de fiica sa. La acea vreme, Bella și Ionuț erau doar prieteni, iar el s-a oferit să o adopte pe fetiță, indiferent de modul în care ar fi urmat să evolueze relația dintre el și cântăreața.

„ Cam așa ne-am împrietenit. Prima dată mi-a spus că era supărată(...) Încă nu eram într-o relație pe atunci și i-am propus să o aducă aici.

Eu o înfiez și rămâne aici, chiar dacă apoi ai tu o relație, că vrei să stea cu tine și pot să te ajut... asta e(...) Am văzut că o ajută chestia asta și rămâne pozitivă, deși simțeam și eu chestia asta și îmi doream să fac asta.

Nu văd un impediment în faptul că ai un copil, el nu are, până la urmă, nicio vină! ”, a dezvăluit soțul Bellei Santiago, în premieră la WOWnews.

Citeste si: Monica Anghel și-a spus părerea sinceră despre muzica din trending-ul românesc! "Ești părtaș la tot ceea ce se întâmplă"| EXCLUSIV

Citeste si: De ce Alexandru Ciucu nu vrea să-și lase fetele să locuiască la Alina Sorescu? Designerul ar fi spus tot adevărul în instanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Relația dintre vedeta de la Teo Show și Nicolae Ionuț Grigore a evoluat într-un mod frumos, iar cei doi se bucură de o poveste inedită de dragoste. De la acel moment și până în prezent, cei doi s-au căsătorit și au o familie superbă.

Nicolae Ionuț Grigore, o relație specială cu fiica Bellei Santiago

Soțul Bellei Santiago s-a lovit și de prejudecăți din partea celor din jur odată ce a adoptat-o pe fiica artistei. Nicolae Ionuț Grigore a mărturisit că o consideră fiica lui și ține la ea exact ca la copilul lui.

La vârsta de 7 ani, Kescielle a venit în România, iar de atunci, Nicolae Ionuț Grigore s-a comportat ca un tată pentru fiica Bellei Santiago. În prezent, el recunoaște că și-a dorit foarte mult ca micuța să învețe limba română și să se acomodeze în țara noastră, iar unul dintre cele mai importante aspecte din viața lor a fost disciplina.

„ Am încercat să o disciplinez. M-am impus, când a venit aici, ca să nu înceapă să rupă device-urile și TV-ul în două, ci să înceapă să învețe limba, să învețe să gândească într-o limbă noastră tocmai ca să se poată descurca pe mai departe.

Având în vedere că am ales să ne stabilim aici trebuia să învețe limba aceasta. I-am explicat că trebuie să învețe ”, a mărturisit soțul Bellei Santiago, în exclusivitate la Bărbați vs. Femei.

Citeste si: Vedetele Kanal D, alături de copiii cu autism! Ilinca Vandici, George Tănase și Bella Santiago au participat la crosul organizat de Asociația Învingem Autismul, în Capitală

Bella Santiago a dezvăluit ce s-a întâmplat cu tatăl lui Kescielle

Bella Santiago și-a crescut singură fetița, așa cum a mărturisit chiar ea, pentru WOWnews. Vedeta spune că tatăl micuței și-a dorit copilul, dar la o lună după ce s-a născut fata, el a dispărut.

Artista a mărturisit că a traversat momentele grele după ce fostul partener a plecat în armată și nu s-a mai întors niciodată. Bella Santiago recunoaște în prezent că evenimentele au marcat-o profund, fiind un episod care i-a schimbat viața.

Totuși, în ciuda greutăților, a încercat să rămână puternică pentru fiica ei, micuța Kescielle reprezentând cea mai importantă persoană din viața sa.

„A plecat! El făcea parte din armată și a plecat. A zis că va veni înapoi, dar n-a mai venit. Cred că a murit, iar eu am mers mai departe în viața mea.

Am muncit pentru fata mea singură, eram foarte puternică pentru că trebuia să fiu puternică pentru fata mea și am mers mai departe(...) Mi-a fost foarte greu să trec peste, cred că mi-a luat cam doi ani. Pe Ionuț l-am cunoscut după 7 ani(...) Am mai avut relații între timp, dar nu am mers pentru că eu am o fată, iar asta a fost o problemă și am zis că nu o să mai găsesc un bărbat care ”, a dezvăluit cântăreața.

Citeste si: Top 5 cele mai mari canale de Youtube românești. Cine are cei mai mulți subscriberi