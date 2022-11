Soțul lui Karmen Minune s-a pupat cu altă femeie în club, de față cu ea! Artista s-a enervat: „M-am așezat, efectiv fierbeam”  

In articol:

Karmen Minune se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Mulți dintre admiratorii ei își doresc să afle mereu mai multe lucruri din viața tinerei, însă aceasta este foarte discretă, în special când vine vorba despre căsnicia sa.

Acum, însă, invitată în cadrul emisiunii online ”Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Oana Radu, Karmen Minune a fost mai sinceră ca niciodată și a dat totul din casă, povestindu-le fanilor un moment neplăcut prin care a trecut atunci când era la începutul relației cu partenerul ei.

Concret, vedeta a dezvăluit că, în urmă cu mai mult timp, o domnișoară l-a pupat pe soțul ei atunci când se aflau în club. Ei bine, sinceră din fire, Karmen a povestit pe îndelete toată situația, vorbind și despre reacția pe care a avut-o atunci când a aflat totul.

„Noi nu avem doar o relație, avem un copil și automat formăm o familie, suntem căsătoriți, îi port numele. E treabă serioasă. Dacă a fost doar o ceva... că s-a dat cineva la el și nu a fost pe fază să se întoarcă sau... nu știu, ceva peste care poți să zici că asta e, a trecut... Îți dai seama că aș face ca toate alea oricum, dar nu pentru că sunt eu nebună sau pentru că vreau să-mi spun eu cuvântul, ci pentru că pur și simplu ce e al meu, e al meu. Așa cum eu sunt în totalitate, cu toată ființa mea, a lui, așa îmi doresc să fie al meu. Dacă ar fi ceva peste care poți să treci cu vederea... A venit una în club, era beată și l-a pupat, care s-a întâmplat și de față cu mine. Am zis-o. Mi-a scăpat. Eram în club, a venit o prietenă cu o prietenă, eram mai mulți și soțul meu mă întreabă: <<Mă lași și pe mine să vorbesc și eu cu fata asta?>> Gen cupidon, pentru că pur și simplu aveam un prieten la masă care nu era cu nimeni. Zic: <<Bă, da>>. Eram și la început de relație și nu aveam nicio treabă, eu eram cu prietenii, mă distram. El când s-a apropiat de ea să-i spună la ureche, ea a înțeles cu totul altceva. Era prietena prietenei, deci clar nu știa că eu sunt cu el, nu se știa nici în presă, nu știa nimeni, de fapt. Era cumva pe ascuns. Așa. El s-a dus să-i spună la ureche, iar ea l-a luat de obraz și l-a pupat pe gură. Eu nu am văzut actul în sine, eu am văzut că ei vorbesc la ureche, nici nu am băgat de seamă. Vine o prietenă să-mi spună: <<Băi, ăsta nu știe ce să facă, s-a întâmplat ceva>>. Eu n-am înțeles nimic. Eram: <<Ce? Stai>>. Până la urmă vine la mine și zice: <<Nu am făcut nimic, nu știu ce s-a întâmplat>>. M-am așezat, efectiv fierbeam. I-am spus unui prieten: <<Du-te, mi-o cauți peste tot și mi-o aduci>>”, a declarat Karmen, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

Cu ce problemă se confruntă Karmen Minune în ultima perioadă

Nu mai este un secret pentru nimeni că filtrele de pe Instagram sunt în trend, iar multe persoane le folosesc, atât femei, cât și bărbați.

Ei bine, Karmen Minune a fost sinceră și le-a făcut o dezvăluire urmăritorilor de pe Instagram, mărturisind că nu se mai poate filma sau fotografia fără aceste filtre, mai ales că i se pare că o schimbă complet, în bine.

„Sincer, mi-am dat seama că sufăr de o boală, se numește <<boala filtrelor>>, nu mai pot să mă filmez fără, frate. Știu că și voi treceți prin asta, trebuie să recunoașteți! Când te vezi fără filtru, îți vine să spargi telefonul, că te obișnuiești cu tine arătând așa, ca și cum asta ar fi adevărat.”, a povestit Karmen.

