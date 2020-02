Răzvan Fodor, fostul solist al trupei Krypton, i-a făcut o mărturisire șocantă lui Nico, chiar în emisiune.

”Nu știu dacă ajută la ceva asta acum, dar vreau să știi că în urmă cu 20 de ani am fost îndrăgostit de tine”, i-a spus Răzvan Fodor.

Replica solistei a fost, de asemenea, surprinzătoare:

Fiica lui Nico a reacționat imediat: „Te vede tati!”, moment care a stârnit hohote de râs.

Cine este soțul cântăreței Nico

Nico este căsătorită de aproape 25 de ani cu Laurențiu Matei, un compozitor la Teatrul din Ploiești, unde de altfel și cântăreața este de mult timp angajată ca solistă.

Nico a vorbit de câteva ori despre familia ei, despre frumoasa poveste de iubire pe care o trăiește cu Laurențiu Matei. La un moment dat, într-o emisiune tv, Nico a vorbit despre soțul ei și despre faptul că ei au multe pasiuni în comun.

"Întotdeauna ne uităm împreună la meciuri, facem totul amândoi, deși nu sunt microbistă. Unii stau într-o relație, chiar dacă nu mai merge, din milă, că au un copil sau că s-au obișnuit. Ne-am căsătorit în 1998, la noi a fost altceva. Suntem împreună în muzică, iubim animalele. Muzica, dragostea, asta ne leagă. Amândoi ne cerem scuze, eu sunt rea de gură, el e mai înțelegător", a explicat Nico, la o emisiune tv.

Soțul lui Nico e compozitor. ”Studioul e singurul loc în care nu mă bag”

"Studioul este singurul loc în care nu mă bag, el stă acolo ore în sir, cam atât. Când nu am știut ce îi place să mănânce, am întrebat-o pe soacra mea. Nu sunt pudică, deci intră peste mine și în baie. E tot timpul lângă mine, sunt ca umbra lui. Eu nu am intimitatea mea, n-am nevoie, el e aerul meu. Am fost geloasă, dar nu mai sunt și sper să nu-mi revină. Am avut perioade în care adormeam plângând", a mai spus Nico despre căsnicia ei cu Laurențiu Matei.

Cei doi au împreună o fată, Alexandra Matei, care și-a însoțit mama în show-ul din Asia, cele două au făcut echipă împreună.