Soțul Marei Bănică a avut un șoc în urmă cu 7 ani, când l-a cunoscut pe fiul jurnalistei și a observat că seamănă izbitor cu el! Cei doi erau la începutul relației pe atunci: „Câți ani are? Tu ești sigură că noi nu ne-am mai întâlnit?”

De-a lungul anilor de când apare în lumina reflectoarelor, Mara Bănică a intrat în sufletele multor români, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu. Ei bine, un moment de sinceritate a avut și recent, căci fiind invitată în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță, jurnalista și-a deschis sufletul și a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa.

Întrebată la un moment dat de moderatorul emisiunii online cum a fost să îl prezinte pe fiul ei, Dima, actualului soț, jurnalista a povestit exact cum s-a petrecut, de fapt, întâlnirea dintre ei. Mara a dezvăluit că băiatul îi seamănă foarte tare tatălui vitreg, lucru de care a fost surprins chiar și bărbatul, atunci când l-a cunoscut pe Dima.

„Măruță: Cum a fost să i-l prezinți și pe Dima? (n.r- să i-l prezinte pe fiul ei actualului soț, la începutul relației).

Mara Bănică: Sunt identici, identici. Nu este băiatul lui biologic, dar el când l-a văzut prima data pe Dima a rămas șocat. S-a uitat așa la mine… El îl știa din poze, dar să-l vadă așa în realitate… Și m-a întrebat: <Câți ani are?> <7>. <Tu ești sigură că acum 7 ani jumate noi nu ne-am mai întâlnit?> ”, i-a dezvăluit Mara Bănică lui Cătălin Măruță.

Mara Bănică, dezvăluiri despre începutul relației cu actualul soț

Invitată în cadrul emisiunii ”În oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, Mara Bănică a povestit cu lux de amănunte cum și-a cunoscut actualul soț, a cărui identitate nu a dezvăluit-o până în prezent.

Deși a dorit mereu să-și țină povestea de dragoste departe de ochii curioșilor, jurnalista nu a ezitat niciodată să vorbească despre tatăl fetiței ei, Donca.

„Ne-am cunoscut într-un avion. Eu n-am crezut că e român, de fapt, el e român, dar nu e cetățean român. Pur și simplu, el avea un card și intra primul în avion și am intrat și eu, mergeam la Frankfurt și aveam loc lângă el și el s-a ridicat să-mi facă loc să mă așez și eu i-am zis <<Thank you>>, că n-am crezut că e român și el mi-a zis <<You`re welcome>> și după eu am început să mă joc pe telefon și la un moment dat mi s-a părut că sforăie și am zis că-l filmez să-l pun pe Facebook. Când m-am uitat, nu el sforăia, ci alt domn din spate și am zis să-l filmez. Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut. M-a condus la hotelul unde eram cazată și am făcut schimb de numere de telefon. M-a fascinat că fusese în studenție, avusese o bursă în China și îmi spunea că lui îi place foarte mult Asia și am avut o contrazicere că mie nu-mi plăcea. Am început să vorbim și să fac drumuri tot mai dese pe la Frankfurt și asta a fost.”, a dezăluit Mara Bănică, în cadrul emisiunii ”În oglindă”.

Mara Bănică și soțul ei [Sursa foto: Instagram]