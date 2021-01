”Soțul meu stătea cu nopțile la Ella de la Puterea Dragostei”! Declarațiile incredibile făcute de o celebră cântăreață de muzică de petrecere EXCLUSIV

ian 30, 2021 Autor: Radu C. Munteanu

In articol:

Dar, pentru a reuși în muzică, Ella de la ”Puterea Dragostei” a fost nevoită să facă sacrificii cât se poate de serioase, petrecându-și nopțile printre filmări și ore bune de înregistrări în studioul de muzică.

”Ella îmi este prietenă și mie, și lui Danezu, soțul meu, de aceea el a și făcut totul pentru a o ajuta să se lanseze în muzică. Are talent, totuși, și ceea ce a făcut, până acum, o anunță ca artistă”,ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Sorina Ceugea. Dar, recunoaște Sorina Ceugea pentru WOWbiz.ro, Ella a muncit la modul cel mai serios pentru a deveni cântîreață dintr-o fostă concurentă de la ”Puterea Dragoste”. ”Danezu, soțul meu, stătea cu nopțile cu Ella de la Puterea Dragstei. Adică, dacă nu o cunoșteam și nu îmi era prietenă, chiar mi-aș fi făcut griji. Dar, pe de altă parte, știu că Danezu este un tip foarte organizat, foarte conștincios, iar Ella, am descoperit, lucrează așa cum trebuie să o facă un profesionist, până la epuizare, fără să țină seama de ore, că e noapte, că e zi. Chiar îmni place asta la ea”,ne-a mai spus Sorina Ceugea.

În altă ordine de idei, recunoaște Sorina Ceugea, în viața ei și a lui Dannezu nu este loc de gelozii. ”În lumea noatră, a muzicii de petrecere, dacă pui gelozia înaintea muncii ajungă să îți ratezi cariera și să îi încurci și pe alții. Nu,. Nu sunt geloasă, nu îmi fac griji că Ella a petrecut nopțile, la studio sau la filmări, alături de Danez. Știu că nici ea nu ar face un gest nepotrivit, știu că soțul meu mă iubește și știu că, pe lângă prietenia noastră, o colaborare profesională poate fi doar de bun augur”,ne-a mai declarat, în exclusivitate, Sorina Ceugea, o cântăreață celebră de muzică de petrecere.

Sorina Ceugea si Danezu sunt casatoriti si au un copil

Ella de la ”Puterea Dragostei” s-a logodit

Ella de la Puterea Dragostei a fost una dintre cele mai iubite și apreciate concurente ale sezonului doi Puterea Dragostei. Bruneta a ajuns până în Marea Finală, însă n-a reușit să câștige. Totuși, bruneta s-a ales cu foarte mulți susținători, dar și prieteni din competiția fenomen de la Kanal D. Și, chiar dacă este curtată de o mulțime denbărbați, Ella are ochi pentru unul singur, bărbat cu care, pare-se, s-a și logodit.

Ella de la Puterea Dragostei e extrem de atragatoare

„Chiar e ok, nu mă aşteptam nici eu. E un tip tare mişto. Sunt liberă şi pot să fac ce vreau, să mă văd cu cine vreau. E un băiat cu care am şi colaborat. E un băiat ce pare din altă epocă, are altă educaţie. Ne simţim tare bine împreună”, a mărturisit Ella de la Puterea Dragostei de curând.

Ella, melodie alături de Culiță Sterp

Ella, deși a fost mai mult decât apropiată de Jador, pe când erau la ”Puterea Dragostei”, pare să relaționeze mai bine cu celălalt Faimos de la Survivor, Culiță Sterp. De altfel, Ella și Culiță Sterp au întregistrat împreună o melodie, cei doi bucurându-se de un succes apreciabil în domeniu.