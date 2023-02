„Soțul mi-a îndeplinit dorința” Georgiana Lobonț, răsfățată la maxim de Rareș Ciciovan, chiar și în miez de noapte! Artista a demonstrat tuturor că are un soț model

In articol:

Georgiana Lobonț se mândrește la orice pas cu soțul său, Rareș Ciciovan. După ce au demonstrat tuturor că nimeni și nimic nu poate sta în calea fericirii lor, cei doi soți continuă să se afișeze în mediul online mai fericiți ca niciodată.

Recent, artista le-a arătat tuturor fanilor săi că are un soț care îi îndeplinește toate dorințele, chiar și în miez de noapte!

După ce Georgiana Lobonț s-a delectat cu câteva fotografii în care erau prezentate mai multe platouri cu mâncare, artista le-a împărtășit fanilor săi că a simțit instant că i s-a făcut foame. Nu după mult timp, cântăreața a postat în mediul online o altă fotografie în care le-a arătat tuturor că soțul său nu a rămas deloc indiferent în fața dorinței sale și, chiar dacă era miezul nopții, s-a dus în bucătărie și i-a preparat o cinătârzie, spre marea sa bucurie.

„Soțul mi-a îndeplinit dorința.”, a scris Georgiana Lobonț în mediul online.

Georgiana Lobonț a rupt legătura cu finul său, Armin Nicoară

Recent, Armin Nicoară a făcut o nouă serie de dezvăluiri legate de nașa sa, Georgiana Lobonț, care se pare că în prezent refuză să mai discute cu artistul. Nașii și finii au petrecut vacanța în Maldive împreună, tot atunci începând și scandalul presusului divorț. După ce Rareș Ciciovan a făcut controversatele declarații despre despărțirea de Georgiana Lobonț, în mediul online a apărut un filmuleț cu artista și finul său, Armin Nicoară, în care acesta o sărută pe obraz, în timp ce

interpretau o melodie.

După ce aceste imagini au apărut în spațiul public, internauții s-au grăbit să creadă că Armin Nicoară ar fi motivul despărțirii dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan.Văzând că lucrurile degenerează și că este înțeles total greșit, artistul a apărut public de mai multe ori pentru a lămuri întreaga situație. Ulterior declarațiilor făcute de Armin Nicoară, Georgiana Lobonț a refuzat să îi mai vorbească finului ei.

În aceste momente, Armin Nicoară nu știe ce să creadă despre situația care s-a creat, neputând să înțeleagă ce a determinat-o pe nașa sa să se supere pe el.

Citește și: Georgiana Lobonț i-a trimis un mesaj neașteptat Marcelei Fota, la doar câteva zile după ce s-a căsătorit cu regretatul Minel Păpăroiu! Totul a ieșit la iveală abia acum

„Păi situația dintre mine și nașa mea nu este deloc bună. Eu nu am înțeles care este treaba, mai exact pentru că i-am dat vreo două sau trei mesaje, chiar acum câteva zile, și nu mi-a răspuns. Am zis „ok, este seară, este noapte, nu îmi răspunde. Haide că poate, de dimineață îmi răspunde.” Am văzut că nu mi-a răspuns, m-am uitat pe story-urile ei și pe Instagram, să văd ce face. La fel, i-am răspuns și acolo la ceva și am văzut că nu a răspuns și chiar, cumva, m-a deranjat. Adică, nu am înțeles care este problema? Care este supărarea? Din ce cauză este supărată? Noi am plecat în vacanță, adică noi nu ne-am certat sau ceva, doar că am mers eu atunci la București, la televiziune și de atunci nu mi-a mai răspuns la telefon. Nu știu dacă eu am greșit cu ceva, dar dacă am vorbit ceva despre ea sau dacă am zis ceva despre ea. Dar dacă ea așa alege, să stea supărată pe mine, e treaba ei” , a spus Armin Nicoară, pentru un post TV.

Armin Nicoară a vorbit cu Rareș Ciciovan

Pe de altă parte, se pare că Rareș Ciciovan a păstrat legătura cu Armin Nicoară, însă nici măcar acesta nu a avut intenția de a-l lămuri în privința supărării Georgianei Lobonț.

„Eu cu Rares am vorbit, nu mi-a zis nimic de genul că ar fi supărată dintr-un motiv. L-am întrebat ce face Georgiana că nu răspunde. El a râs simplu, dar nu mi-a dat un răspuns, dacă este supărată din cauza asta sau asta. Nu am insistat, este alegerea lor. Dacă ei vor să stea supărați, sau ea, pentru că am vorbit cu Rareș, dacă vrea să stea supărată este treaba ei. Când îi trece supărarea, să mă caute. Nu mă simt vinovat cu nimic, nu am nicio treabă. Chiar nu cred că am greșit cu absolut nimic. Dacă reușiți să vorbiți cu ea, să o întrebați, că eu nu dau de ea. Chiar nu înțeleg de ce este supărată pe mine” , a mai adăugat artistul.