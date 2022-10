Soțul Serenei Williams, mesaj ironic la adresa Simonei Halep, în scandalul dopajului. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Chiar te faci de ruşine”

In articol:

Simona Halep a fost acuzată recent de dopaj. În urma acestui incident, soțul Serenei Williams a decis să posteze pe rețele de socializare o imagine în care acesta poartă un tricou cu logo-ul D.A.R.E., Drug Abuse Resistance Education, program educational ce are ca scop combaterea consumului de droguri.

Poza postată a fost făcută în anul 2019 la US Open când soția sa a avut meci cu Maria Șarapova. În acea perioadă, Maria Șarapova revenea pe teren după ce suferise o suspendare de 15 luni pentru dopaj.

Alături de fotografia postată, Alexis Ohanian a mai publicat mesajul „Ce purtați de Halloween în acest an?”. Acesta a mai spus că ținuta sa „este un look care nu se demodează niciodată, se pare”.

Mesajul ironic postat de soțul Serenei William, pe Twitter [Sursa foto: Captură ]

Valuri de critici asupra soțului Serenei Wiliams

În urma postării sale, foarte mulți oameni, mulți dintre ei români nu au ezitat să îi ia apărarea fostului lider WTA și să aducă un val de critici asupra soțului Serenei Wiliams.

„ Poate că ar fi trebuit să porți asta când Serena a fost învinsă de Halep în finala de la Wimbledon. Meciul a durat aproximativ o jumătate de oră”, „Chiar te faci de rușine”,„Cuvinte mari, omule mic”, „Câtă lipsă de respect și de bun-simț. Relația ta cu Serena are mai mult sens acum”, „Purtăm un tricou cu trofeul Simonei Halep la Wimbledon ”, sunt doar câteva dintre comentariile adresate de către oameni.

Simona Halep, testată pozitiv pentru o substanță interzisă [Sursa foto: Instagram]

Simona Halep suspendată pentru dopaj

Agenția de Integritate din Tenis a suspendat-o provizoriu pe sportive româncă, Simona Halep, după ce a fost testată pozitiv cu Roxadustat, o substanță care se administrează de obicei în tratamentul împotriva anemiei.

Românca riscă o suspendare de 4 ani. Simona Halep a declarat că nu a consumat conștientă acea substanță și că se simte ”trădată”!

,, Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată. Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani ”, a transmis sportiva pe rețele de socializare.