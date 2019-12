Cristina Ciurcanu este tânăra de 27 de ani care a murit ieri, împreună cu fiul său, într-un cumplit accident rutier. Băiatul ei avea doar 5 ani. Mama și fiul se îndreptau către hramul unei biserici dintr-o localitate vecină din județul Bacău.

Vestea morții celor doi a dărâmat familia lor din Comănești, Bacău și nu numai. Soțul femeii nu se afla în țară atunci când a aflat cumplita veste, așa că și-a luat bilet pentru primul avion către România.

Înainte de toate, bărbatul a făcut apel la bunătatea și înțelegerea oamenilor și a lansat un apel pe pagina lui de Facebook. Soțul Cristinei Ciurcanu a cerut ajutorul oamenilor pentru a putea să le asigure soției și copilului său funeraliile necesare.

"Bună ziua, colegi și membri. Cu lacrimi în suflet, am rugămintea să îmi fiți alături în acest necaz pe care îl am. Soția și copilul meu au murit azi dimineață într-un accident de mașină și mă aflu într-un impas financiar. Am rugămintea ca cine poate să mă ajute să pot face înmormântarea, să doneze cât de puțin… Momentan, nu sunt în țară, o să ajung abia la noapte, deocamdată, nu am certificatele de deces, dacă credeți că este vreo scamatorie, sunt dispus să vă pun la dispoziție orice fel de dovezi”, a scris soțul Cristinei Ciurcanu pe Facebook.

Cristina Ciurcanu și fiul ei de 5 ani au murit pe loc după ce mașina în care se aflau s-a izbit frontal de un alt autoturism condus de un bărbat.Șoferul a efectuat o depășire riscantă și nu a mai avut timp să intre pe banda sa, iar în aceste momente se află rînit grav la spital.Polițiștii au întocmit pe numele lui un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare din culpă.