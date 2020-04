In articol:

Speak a transmis un mesaj tranșant pe contul lui de Instagram revistelor cu care a lucrat la întoarcerea din Asia. Artistul a declarat pe Instastory că cele două reviste pentru care a acordat interviuri și a făcut ședințe foto.

Se pare că în timpul interviurilor unul dintre cei patru finaliști au divulgat care va fi câștigătorul și jurnalișii nu s-au putut abține să nu spună mai departe.

Cântărețul s-a arătat foarte deranjat de gestul jurnaliștilor și a promis că data viitare nu va mai răspunde crerilor de a acorda interviuri.

„Acum că s-a terminat, vreau să mulțumesc revistei Unica și revistei Viva și celorlalte reviste din trusturi, care au dat o dovadă foarte mare de fairplay, de jurnaliști. Jurnaliști cu care noi am lucrat și pentru care am făcut niște ședințe foto. Puteam să facem pentru alte reviste foto, dar am făcut pentru ei. Au dat anunțul cine a câștigat Asia Express. Mi se pare penibil ceea ce ați făcut și trebuie să vă gândiți că altă dată când o să apelați la noi o să vă răspundem cu aceeași promptitudine și cu același fairplay. Vă mulțumim frumos!”, a spus Speak.

Mi se pare lipsă de respect, pentru echipă în primul rând. 200 de oameni au muncit acolo. Vizavi de cei din trust care au cheltuit niște milioane bune, vizazi de fanii adevărați care s-au uitat și care poate nu voiau să afle. Din partea lor, a echipei, a oamenilor de acasă și a tuturor fanilor ai acestei emisiuni și ai oamenilor care au muncit, meritați foarte multe degete mijlocii. Vă pupăm și nu vă apreciem, ca să știți.”, a spus Speak pe contul său de Instagram.