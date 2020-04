Speak, primele declarații după ce a cerut-o de soție pe Ștefania

In articol:

Speak a impresionat o țară întreagă după ce în ediția de aseară Asia el s-a pus în genunchi și a cerut-o de soție pe Ștefania. A fost cel mai important moment din viața lor și Speak a și precizat că experiența Asia și cererea în căsătorie sunt făcute o dată în viață.

Imediat după momentul care a emoționat o țară întreagă Speak a explicat în cadrul unei emisiuni cum i-a venit ideea de face pasul cel mare în fața camerelor de filmat.

„După ce am semnat contractul am avut o din asta, am zis, `bă, ăsta e și un test pentru noi` dacă treci de Asia cam ce poate să fie mai rău? Nu red că o să ne mai întâlnim noi vreodată cu situații din astea, adică sper să nu ajungem în situațiile în care să cerșim sau să nu avem unde să dormim. Mai rău nu, decât dacă o ia unul dintre noi razna. Ăsta e un test și e și un moment special că bine dacă nu se întâmpla cum trebuia nu-l mai scoateam.”, a spus Speak în cadrul unei emisiuni tv.

Artistul s-a abținut foarte mult să nu plângă în acel moment, dar a recunscut că a plâns când a revăzut momentul de acasă. În plus, a primit atât de multe mesaje de felicitare, încât i s-a blocat Instagramul.

„Foarte multe dintre mesajle pe care le-am primit au fost: „Am plâns”. Eu nu mă așteptam să plângă.Nu vrei să știi cât l-am ascuns. Eu am vrut să-i dau acest inel când vom ieși. Eu i-am zis lui Fodor, lui Bontea, mă rog, Fodor nu a reținut nimic. Am zis și producției”, a spus Speak.

În ceea ce privește plaurile de nuntă, artistul a declarat că nu au programat încă nimic, dar cel mai probabil, Ștefania va fi cea care se va ocupa de tot.

„Nu am stabilit încă data nunții. Adică, nu am vorbit despre asta. Să așteptăm să treacă perioada asta legată de coronavirus și vedem pe urmă ce o să fie. E ca și luată, nu o să stăm opt ani până facem nunta. Să treacă pandemia și să ne apucăm de organizare. De fapt, Ștefania o să se ocupe. O las pe ea să organizeze”