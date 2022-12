Speak, primele declarații, după ce s-a fotografiat cu perfuzia în mână. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat artistul: „A fost înfiorător”

In articol:

Sărbătorile de iarnă nu au fost prea prielnice pentru Speak și Ștefania. Crăciunul, ziua de naștere a șatenei, dar și onomastica pe care o sărbătoresc amândoi i-a prins la pat.

În urmă cu o zi, Speak și-a îngrijorat fanii din online, după ce s-a fotografiat cu perfuzia în mână.

Atunci artistul nu a oferit prea multe detalii despre problemele pe care le are, dar acum, după ce internauții i-au cerut să împărtășească și cu ei ce are, pentru a-i asigura că nu este nimic grav, Speak a luat cuvântul.

Speak, țintuit la pat de gripă

Pe Instagram, cântărețul a spus că de câteva zile, atât el, cât și Ștefania se luptă cu o gripă severă. În cazul ei, perfuziile și-au făcut imediat efectul, însă el nici acum nu este recuperat în totalitate.

Însă, după ce s-a lăsat pe mâna specialiștilor, ușor, ușor, simte că începe să își revină, deși este vizibil obosit, încercănat și palid. Dar chiar și așa, artistul a ales să nu-și pună cariera pe pauză.

Astfel că diseară va fi pe scenă alături de Ștefania, dar fără a se apropia prea mult de fani, pentru a nu da mai departe virusul.

Motiv pentru care, timpul alocat după concert pentru a face fotografii cu fanii nu va mai exista.

„Bună ziua! Sunt bine. Am primit foarte multe mesaje. Am avut o răceală de doamne ferește, nu am mai răcit așa de foarte mult timp. Nu m-am putut mișca din pat, uite cearcăne, nu am făcut febră, în schimb nu puteam mișca ochii. Mă dureau ochii în cap, amețeam rău și gâtul așa și așa. A fost înfiorător Crăciunul ăsta pentru noi. Șoarecu a fost pe 24 rău, rău, ea a avut febră mare, pe 25, după perfuzii și-a revenit.

Apoi m-a luat pe mine. Eu nu am dormit, dar suntem bine acum. Ne revenim, diseară avem concert, vă așteptăm și vă mulțumesc și pentru mesajele de Sfântul Ștefan, se pare că sărbătoarea e foarte mare. Diseară nu voi sta la poze că nu vreau să dau virusul la nimeni. Încă nu m-am vindecat complet”, a spus Speak pe InstaStory.