In articol:

Într-un vlog postat pe canalul său de Youtube, artistul povestește cum recent i-a sunat cineva la usă, iar când le-a deschis, era chiar poliția.

Ce avea Poliția să-i comunice lui Speak?

Ștefan Sprianu a deschis ușa ca sa-i înâmpine pe polițiștii care veniseră să se asigure ca este protejat: aceștia l-au anunțat că în cartierul său s-au dat recent foarte multe spargeri, întrebându-l dacă îi merge sistemul de alarmă și camerele video.

”Stând dimineață la cafea, pe la 9 dimineața era, a venit o mașină in fața casei: Poliția. <<Vă merg aceste camere?>> Da, am fost înștiințat de poliție că au fost sparte foarte multe case, undeva la 6 am reținut eu. Problema este că ne-au adus la cunoștință că trebuie să fim foarte atenți, să ne pornim alarmele, să ne pornim camerele (...)pentru că două case s-au spart cu oamenii chiar în casă.” a povestit Speak, explicând motivul apariției poliției.

Citeste si: ȘOCANT! Ce a spus fiul lui Brigitte la Poliție după ce a fost acuzat că și-a bătut mama și i-a furat mașina! ”Nu mă cheamă Pastramă, sunt un orfan exportat la București de la 14 ani”

Citeste si: După ce l-a urecheat pe Abi Talent, nepotul lui Mircea Nebunu intervine în scandalul cu Lino Golden! ”Eu sunt smardoi pe stradă, nu pe Internet”

Citeste si: Mădălin Ionescu, afirmații halucinante: „Am vorbit cu Marcel Pavel și…” Declarațiile lui au stârnit un val de controverse, după ce artistul a fost confirmat cu coronavirus

”Vreau să fac un anunț pe această cale: dacă cumva vă gândiți să veniți la noi să ne spargeți casa, am un anunț de făcut: cea mai neplăcută surpriză este faptul că nu știți de ce o să dați în această casă, vă rog eu să nu încercați, că e groasă (...) evitați casa noastră, e rău!” îi anunță Speak pe posibilii atacatori.