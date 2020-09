Libelula e fericită la palat [Sursa foto: Captură Youtube]

Speak și Libelula trăiesc o iubire ca-n filme așa că au avut nevoie și de un decor de Oscar. În urmă cu câteva luni, cei doi s-au mutat într-o vilă impunătoare din localitatea ilfoveană Cernica, un palat cu trei niveluri numai bun pentru o ”prințesă” cum este Ștefania. Bruneta a prezentat imagini din vilă pe vlogul ei, acolo unde a postat un filmuleț despre cum încearcă să-și distrugă telefonul aruncându-l de la etaj.

Speak și Libelula, nebunii și sticle de whisky

Speak are câteva sticle desfăcute[Sursa foto: Captură Youtube]

În materialul sunt prezentate imagini din living, acolo unde la loc de cinste este un portret uriaș al lui Speak așezat deasupra unei mese cu multe sticle de vin și whisky, toate desfăcute... Podeaua livingului este acoperită cu marmură iar undeva în planul doi se vede și o bucătărie cu mobilă de culoare roșie.

Așa arată vila lui Speak și a Libelulei[Sursa foto: Captură Youtube]

În exterior, contrucția pare cu adevărat impresionantă, cu parter și două etaje, însă curtea nu este una foarte extinsă. La etaj, Speak și Ștefania și-au amenajat un studio în care își editează vlogurile și lucrează la piesele lor.

Vila este închiriată

Speak și Ștefania au locuit până acum câteva luni într-un apartament situat nu departe de loul în care se află vila. După ce s-au întors de la Asia Expres, cei doi au vrut cum e să locuiască la vilă așa că s-au gândit să închirieze una, pentru început, pentru a vedea dacă se pot adapta la un nou stil de viață. Până acum, experimentul a fost unul reușit, cei doi par foarte fericiți la casă.

Bucătăria vilei arată foarte bine[Sursa foto: Captură Youtube]

„Casa nu este a noastră, am închiriat-o. Noi avem un apartament tot în zonă, dar am vrut să locuim la casă, am luat-o complet mobilată și am mai contribuit și noi cu câte ceva… Ce am vrut neapărat să avem. Am pus gazon, am vopsit gardul, am cumpărat chiar grătar cu cărbuni. Am umblat puțin și la mobilă, pe undeva”, a povestit Speak pentru cancan.ro.

Ce s-a întâmplat cu apartamentul lui Speak și a Ștefaniei?

Speak și Ștefania nu au renunțat însă nici la apartamentul din Cernica. Cei doi nu l-au închiriat, pur și simplu l-au încuiat și mai trec din când în când pe acolo. Este un fel de loc de refugiu, pentru momentul în care unul dintre ei își va dori să stea puțin singur.