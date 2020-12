Speak și Ștefania s-au despărțit?! Fanii au observat imediat: „Nu mai are inelul pe deget...”

Ștefania și Speak formează un cuplu extrem de iubit de public. Ei au participat împreună la emisiunea din Asia, acolo unde au ieșit pe locul doi. Cei doi au demonstrat că pot rămâne unul lângă celălalt și vor lupta împreună indiferent de obstacole. Dragostea lor a fost pusă la încercare în timpul concursului, lucru care i-a adus și mai aproape unul de celălalt. Cântărețul a decis că vrea să își petreacă tot restul vieții alături de Ștefania. În cadrul emisiunii, el i-a adresat întrebarea cea mare și i-a oferit un inel de logodnă.

În ultimele zile, fanii și-au ridicat tot mai multe semne de întrebare cu privire la relația lor. Ștefania a postat mai multe Tik Tok-uri, iar tânăra este surprinsă fără inelul cu care Speak a cerut-o. „Doare eu am văzut că nu mai are inelul pe deget? Cel primit de la Speak în Asia Express”, „Unde e inelul de la Speak?”, „Doar eu am realizat că nu are inelul de la Speak?”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani la ultimul Tik Tok postat de Ștefania.

Speak, anunțul mult așteptat despre sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite. Cântărețul va fi coprezentatorul Ginei Pistol și va sta alături de susținători în momentul în care diferiți concurenți vor intra la jurizare.

Ștefania nu poartă inelul primit de la Speak[Sursa foto: Instagram]

„Rolul meu va fi acela de a sta alături de susținători atunci când concurenții intră la jurizare și uneori de a-i întâmpina pe cei care urmează să meargă la bancurile de lucru. Am stat mult de vorbă cu Gina, mi-a povestit în detaliu cum se desfășoară lucrurile, mi-a zis că voi cunoaște foarte multe povești, că voi simți emoțiile concurenților și că toată experiența va fi ceva surprinzător”, spunea Speak despre noua experință! Citește mai multe AICI.