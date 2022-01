Speak și Ștefania, vacanță de poveste în Seychelles! "Simt că ne-am întors în timp"

In articol:

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi se completează perfect și se iubesc extrem tare. La fiecare apariție a lor, iubirea. Dragostea dintre ei este extrem de puternică și la fiecare apariție pe micul ecran, în mediul online sau pe scenă, cei doi radiază împreună de fericire.

Speak și Ștefani sunt unul dintre cele mai solide cupluri și se bucură de o momunitate extrem de mare în mediul online, acolo unde sunt urmăriți de milioane de fani, care îi iubesc și le apreciează enorm relația.

La început de an, Speak și Ștefania sp-au gândit să se relaxeze într-o vacanță exclusivită în Seychelles. Cei doi au lăsat frigul din România și se bucură de căldură, bronz și plajă exotică.

Speak și Ștefania, vacanță de lux în Seychelles

Speak și Ștefania au ales ca destinație de vacanță Seychelles. Cei doi îndrăgostiți au luat cu asalt plajele și sunt extrem de încântați de acest sejur.

Pozele pe care le-au distribuit în mediul online au fost foarte apreciate de fani.

"Sunteti minunati distracție.(...) Ai paradisul in permanenta cu tine(...) vacanța plăcută, dragii mei(...) Superb(...) Vacanta plăcută!(...) Mare frumusete!!!(...) Asta da viața!(...) Vezi sa faci nunta cu fata asta ca 2022 este ultimul an in care te mai asteapta sa iti faci curaj" , sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

