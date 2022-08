Speak și Ștefania, vacanțe la mare cu bani puțini: „Un sejur. Cu 100 de lei am trăit cinci zile”. Cum reușeau să facă asta?

In articol:

Speak și Ștefania formează unul dintre cuplurile mondene care împarte aceeași pasiune pentru muzică, dar și în care iubirea joacă un rol important.

Însă, până să ajungă să se bucure de succesul pe care-l au astăzi, când banii nu mai sunt o problemă pentru ei și când își pot satisface orice moft, cei doi au trecut și prin perioade mai grele.

Speak și Ștefania, vacanțe la mare cu bani puțini [Sursa foto: Facebook]

Speak și Ștefania, bogați acum, în trecut au cunoscut și lipsurile materiale

În cadrul unei emisiuni TV, Speak și Ștefania au răspuns unei provocări de zile mari, prin care s-au reîntors în timp și și-au amintit cum erau vremurile în care banii lor erau limitați spre deloc.

Pentru că suntem în plin sezon estival, iar ei acum preferă vacanțele exotice de peste hotare, nu puține fiind locurile de vis în care au ajuns, nimeni nu ar crede că a fost o vreme când

artistul pleca la mare cu doar 100 de lei în portofel.

Mai mult decât atât, el spune că aceasta era suma pe care o avea la dispoziție pentru un întreg sejur și nu îi era deloc rău, la vremea aceea importanți fiind prietenii, nu banii. Căci doar în gașcă au reușit să aibă aprte de o porție zdravănă de distracție, cheltuind însă foarte puțin.

”Într-o zi, într-un sejur. La Constinești, eram prin liceu, cred că cu o sută de lei am trăit vreo patru sau cinci zile. Dormeam în gazdă, am venit cu trenul și făceam chetă, mâncam cu chetă, așa era treaba. Nu contează suma, contează anturajul”, a mărturisit Speak, în cadrul unei emisiuni TV.

De cealaltă parte, „Libelula”, așa cum s-a făcut cunoscută șatena, a lăsat să se înțeleagă că de mică a fost o fire rebelă, ceea ce o face acum să aibă multe amintiri frumoase.

În adolescență, vedeta a fugit de acasă cu doar 20 de lei în buzunar, sumă care i-a asigurat, spune ea, o zi memorabilă la malul mării în compania celei mai bune prietene.

”Eu am fugit, părinții nu știam, am venit cu prietena mea cea mai bună la mare. Avem amândouă 20 de lei, maxim. Eram cu un prieten cu mașina, am venit și ne-am întors”, a spus și Ștefania.