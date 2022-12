Speak trece prin momente dificile! Problemele de sănătate l-au adus pe cântăreț la spital, pe perfuzii: „Super”

In articol:

Speak este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din țara noastră. Artistul ține constant legătura cu fanii săi pe rețelele de socializare, unde le arată o mulțime de momente din viața sa personală.

Acest lucru s-a întâmplat și cu câteva ore în urmă, când vedeta a postat câteva imagini la InstaStory, imagini care i-au făcut pe fanii acestuia să se îngrijoreze peste măsură.

Speak, doborât de problemele de sănătate, chiar în zilele de Crăciun

În general, Speak are o energie foarte pozitivă, fiind mai mereu cu zâmbetul pe buze. Iată însă că, din păcate, și artistul trece uneori prin clipe dificile.

De această dată, chiar în a doua zi de Crăciun, vedeta nu a avut parte de o energie foarte bună, ba chiar din contră.

Vedeta a ajuns la spital, pe perfuzii, după o lună în care a avut foarte multe proiecte muzicale.

În special în luna decembrie, cântărețul a avut un program exact de încărcat, a avut foarte multe evenimente și a muncit constant, așa că nu e de mirare că suprasolicitarea l-ar fi putut ajunge din urmă.

Momentan, artistul nu a oferit însă mai multe detalii cu privire la starea sa de sănătate, chiar dacă urmăritorii acestuia își doresc cu disperare să afle ce a pățit vedeta, dar și dacă este vorba doar

despre oboseală excesivă sau despre altceva.

Împreună cu imaginile pe care le-a postat pe contul său de Instagram, Speak a mai împărtășit cu fanii săi doar un singur cuvânt.

„Super”, a fost mesajul transmis de Speak pe rețelele de socializare.

Cu ceva timp în urmă, și Ștefania, logodnica artistului, s-a confruntat cu stări de rău. Atunci, Cântăreața le-a povestit fanilor săi că oboseala excesivă a fost cea care a doborât-o. Din fericire, nu a fost vorba de nimic grav, iar artista și-a revenit destul de repede.

„Efectiv am leșinat când am ajuns acasă. Am simțit nevoia să mă pun în pat o oră. Mă simt foarte deshidratată, nu știu care e faza. Mă simt ok acum. Super obosită m-am simțit și mă omoară junghiul ăla din spate”, a povestit Ștefania pe InstaStory, cu aproximativ doi ani în urmă.