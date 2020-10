Specialiștii au descoperit noi simptome atipice ale Covid-19. Cum îți dai seama de unul singur că ești infectat cu noul coronavirus

Simptome atipice ale Covid

România, alături de alte țări din Europa, se confruntă cu o creștere alarmană a cazurilor de coronavirus. În contextul unui pericol iminent pentru sănătatea oamenilor, specialiștii avertizează că infecția cu Covid-19 se poate manifesta prin mai multe simptome, iar unele dintre ele pot fi ignorate cu ușurință.

Este cunoscut faptul că persoanele infectate cu noul coronavirus se pot confrunta cu simptome precum febră, tuse și dificultăți în respirație, în timp ce altele pot experimenta diferite probleme de sănătate precum amețeală, erupții cutanate ori chiar pierdere a mirosului. Totuși, experții au descoperit alte simptome atipice ale bolii.

Simptomele atipice Covid descoperite de specialiști

Dr. Eric Cioe-Pena, directorul Northwell Health din New Hyde Park, New York, din SUA, a declarat că există și alte simptome ale bolii. „Simptomele respiratorii tind să fie cele mai comune, evident, însă am identificat și alte simptome ce afectează alte organe.”, a declarat medicul, după cum notează healthline.com.

Doctorul a precizat că persoanele care prezintă simptome atipice se pot confrunta și cu simptome obișnuite, precum febră, dureri musculare, dureri în gât și probleme de respirație. Experții de la JAMA Neurology au descoperit că există persoane cu Covid care experimentează probleme neurologice, precum confuzie, delir sau chiar dureri de cap. Mai mult, unii dintre pacienți au dezvoltat o inflamație a creierului care necesită o monitorizare neurologică foarte atentă.

De asemenea, conform altor studii de specialitate, infecția cu noul coronavirus poate spori riscul de formare a cheagurilor de sânge. Atunci când acestea se formează la nivelul picioarelor ori a altor extremități pot să apară erupții cutanate ale pielii.

Dacă aceste cheaguri se formează în plămâni, inimă ori creier pot să apară și complicații severe, precum embolie pulmonară, atac de cord ori accident vascular cerebral, mai spune dr. Maxine Dexter.

