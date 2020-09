In articol:

Creatură descoperită de oamenii de știință[Sursa foto: Facebook]

Creatura ciudată a fost prezentată în documentarul The Secrets of Antarctica, care a fost distribuit pe YouTube. Specialiștii sunt îngroziți, după ce au decoperit mai multe creaturi ciudate, ce par a fi extraterestre, sub ghețurile Antarcticii.

Creaturile marine, recent descoperite, sunt necunoscute. Experții încearcă să afle mai multe detalii despre creaturile marine găsite sub gheața din Antarctica. Cercetătorii spun că organismele respective sunt asemănătoare unor extratereștri, acestea fiind prezentate într-un documentar, The Secrets of Antarctica. Documentarul precizat poate fi găsit pe YouTube, acolo unde chiar de oamenii de știință l-au publicat.

Ce ”minunății” au descoperit oamenii de știință

O echipă internațională de cercetători a avut o misiune în Antarctica, acolo unde cu tehnologia de ultimă generație au scanat fundul mării și au descoperit diferite forme ciudate de viață. Printre descoperirile făcute de experți s-au numărat crini de mare numiți crinoizi, care fuseseră văzuți doar înainte în înregistrările fosile. Omul de știință a povestit cum a găsit un păianjen de mare. Acesta crește cu picioare foarte mari, dar are un corp minuscul.

Specialiștii au mai descoperit o altă creatură interesantă, și anume bureții. Aceștia nu au sistem nervos sau digestiv și se hrănesc prin filtrarea apei prin porii lor.„Motivul este că platforma continentală a Antarcticii a fost izolată de restul planetei de mulți, mulți ani”, a declarat Dr. Dave Bowden. Păianjenul cu picioare mari și corp foarte mici-a intrigat cel mai tare pe cercetători. De altfel, cercetătorii din echipa internațională au descoperit și viermele anormal de mare.

„Acesta este un păianjen de mare, care este unul dintre grupurile care intrigă în sistemul de grupuri din Antarctica, deoarece sunt mult mai diverse decât restul lumii, cresc foarte mult. Există o tendință în unele grupuri de a se înclina spre gigantism, practic toate sunt picioare, în esență nu există corp, este diferit de orice știm despre noi”, a mai spus Dr. Dave Bowden.

