„Sper că nu mi-a pus ceva în telefon” Sofia, fiica Andreei Bănică, a dat totul din casă despre mama sa! Este sau nu artista o mamă severă

In articol:

Andreea Bănică este, fără doar și poate, o artistă iubită și îndrăgită de publicul său, căci de-a lungul carierei a reușit să atragă de partea sa mulți fani, care o urmăresc la orice pas. Ei bine, și artista îi răsplătește, asta pentru că pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, blondina îi ține la curent pe admiratorii săi cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa,

împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin bune.

De asemenea, recent, Andreea Bănică a participat la o petrecere mondenă din Capitală, acolo unde a fost însoțită de fiica sa, Sofia, care a ajuns la vârsta adolescenței, având 13 ani. Ei bine, întrebată despre cum se comportă cea care i-a dat viață în rolul de mamă și dacă Andreea este sau nu o mamă severă, Sofia a răspuns fără ocolișuri.

Sofia, despre Andreea Bănică: „Mă lasă să ies cu prietenele oricând am nevoie”

Sofia a ajuns la vârsta de 13 ani și spune că are libertate, iar mama sa, Andreea Bănică, nu este deloc strictă. Mai mult decât atât, cântăreața o lasă pe fiica ei să iasă în oraș, de fiecare dată când dorește, mai ales că adolescenta merită, asta pentru că în restul timpului se ocupă de școală.

Citeste si: I-a fost nașă la cununie, însă acum nu-și mai vorbesc. Motivul pentru care Andreea Bănică și Alex Velea au decis să rupă orice legătură: "De aici a plecat"

Citeste si: Carmen de la Sălciua este însărcinată? Declarația surprinzătoare a artistei: „S-a văzut putină burtică"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

De asemenea, Sofia a mai precizat că Andreea Bănică are încredere în ea, iar de fiecare dată când își dorește ceva, mama sa nu o refuză.

„Nu cred că mă urmărește. Mă lasă să ies cu prietenele oricând am nevoie sau oricând vreau. Adică mai am și eu o dată pe săptămână nevoie să ies undeva, că fac școală și învăț încontinuu, deci cred că merit să ies undeva. Sper că nu mi-a pus ceva în telefon. Bine nu cred că știe să facă asta, dar știe tata. Dar mama are încredere în mine.”, a spus Sofia, pentru Ego.ro.

Citeste si: Răspunsul neașteptat pe care l-a dat Andreea Bănică atunci când a fost întrebată câți bani cheltuiește într-o zi la shopping: „Dacă merg singură mă gândesc foarte mult”

La rândul său, Andreea Bănică a vorbit despre relația cu fiica ei, Sofia, explicând cum va reacționa dacă fiica ei va dori să-și facă o relație. Ei bine, blondina a precizat că rolul său va fi acela de sfătuitor, lăsând-o pe fata ei să facă o alegere, atunci când va fi cazul.

„Eu l-am cunoscut pe Lucian la 16 ani. Ce aș putea să-i spun Sofiei la 16 ani? Că nu are voie să aibă prieten dacă eu l-am cunoscut pe tatăl ei la 16 ani? În primul rând o sfătuiesc să-și trăiască viața, momentul, clipa. Avem o singură viață. Doar ea va ști cum va trăi, doar ea va ști ce să aleagă pentru ea, ce este mai bine pentru ea. Nu pot decât să o sfătuiesc și să-i dau un exemplu bun, dar nu am cum să fiu în pielea ei și să simt ce simte ea. Mai ales când este vorba de o relație, când se îndrăgostește, când se va îndrăgosti, nu pot să-i pun piedică, nu pot să-i spun Nu. Doar o voi sfătui.”, a spus Andreea Bănică, pentru aceeași sursă.

Andreea Bănică și fiica sa, Sofia [Sursa foto: Instagram]