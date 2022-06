„Sper să fie mândru de mine” Alin Gabriel Matei, cu gândul la Petrică Mîțu Stoian, după ce a luat BAC-ul

In articol:

Petrică Mîțu Stoian a fost, fără doar și poate, unul dintre cei mai apreciați și respectați interpreți de muzică populară. Iubea nemărginit copiii, însă viața nu i-a dat și urmași, așa că ori de câte ori vedea un copil înzestrat cu darul de a cânta, îl lua sub aripa sa.

Este cazul lui Alin Gabriel Matei care l-a impresionat profund pe regretatul solist și căruia i-a șlefuit talentul, acum fiind considerat una dintre marile speranțe ale muzicii populare.

Tânărul, care doar ce a împlinit 19 ani, a terminat liceul și, bineînțeles, a dat și Bacalaureatul, numit și „examenul maturității”. Ei bine, emoțiile l-au copleșit ca și pe ceilalți colegi ai săi, iar gândul i-a fot în permanență la maestrul său, Petrică Mîțu Stoian pe care nu și-a dori nici măcar o secundă să-l dezamăgească.

Alin Gabriel Matei și Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Alin Gabriel Matei: „Sper să fie mândru de mine”

Tânărul de 19 ani și Petrică Mîțu Stoian erau de nedespărțit și vorbeau zilnic. După moartea regretatului artist, lui Alin Gabriel i-au rămas dor amintirile și dorința e a nu-și dezamăgi maestrul. Nu a avut timp să se pregătească pentru BAC așa cum și-ar fi dorit, căci a avut multe spectacole, însă a reușit să obțină o medie frumușică și speră doar ca interpretul de muzică populară să-l vadă de acolo de Sus și să

fie mândru de el.

„A fost destul de simplu la Bacalaureat. Normal că l-am luat. Nu am spus nimănui nota pe care am luat-o, nu o voi spune niciodată. Media este sub 9. Dar totuși sper să fie (Petrică Mîțu Stoian, n. red.) mândru de mine. Am avut și cântări, am fost la spectacole, nu pot să spun că m-am pregătit enorm de mult. Dar e o notă bunicică, nu mă pot plânge”, a explicat Alin Gabriel Matei pentru Fanatik.ro.

Alin Gabriel Matei și Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Alin Gabriel Matei are deja și planul pentru facultate. El este convins că va intra la Facultatea de Muzică și îi va duce „moștenirea” lui Petrică Mîțu Stoian mai departe. Totodată, el lucrează în prezent deja la primul său album alături de Nicolae Botgros, un mare artist.

„Urmează Facultatea de Muzică. Acolo se intră pe bază de dosar și de aptitudini. Nu am deloc emoții. Sunt sigur că voi fi admis la canto, acolo unde îmi doresc.(...)

Chiar acum am ieșit din studioul de înregistrări. Mă pregătesc ca, în această toamnă, să lansez albumul meu. Voi cânta alături de lăutarii și de maestrul Nicolae Botgros. Toate sunt melodiile din repertoriul meu, sunt compuse de mine. Trebuie să recunosc, se întâmplă lucruri frumoase pentru mine”, a mai spus, încrezător, tânărul pentru sursa menționată anterior.