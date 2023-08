„Sper să fii fericit, că ai scăpat” Mesajul de adio halucinant al mamei din Botoșani, care și-a aruncat copiii de la geamul unui motel. I l-a trimis soțului cu doar câteva momente înainte de a încerca să-și pună și ea capăt zilelor

In articol:

Seara trecută, o mamă de doar 23 de ani a recurs la un gest extrem, care a îngrozit o țară întreagă. Femeia și-a aruncat cei doi copii de la etajul unui motel din Botoșani, iar mai apoi a încercat să se sinucidă.

Mesajul pe care femeia din Botoșani i-a trimis soțului ei, înainte să recurgă la gestul extrem

Se pare că tânăra i-a trimis un mesaj șocant soțului său, cu câteva momente înainte să comită tragica faptă.

O mamă din Botoșani a făcut un gest de-a dreptul șocant, seara trecută. Femeia a mers la un motel din Botoșani, iar la câteva momente după ce s-a cazat i-a înfășurat într-un cearșaf pe cei doi băieți ai săi de doi și patru ani și i-a aruncat de la balcon. Mai apoi a încercat și ea să se sinucidă, însă a fost surprinsă de autorități, care au reușit să o facă să se răzgândească, după ore întregi de negocieri. La scurt timp după ce femeia a ajuns în arest, soțul ei, care era plecat la muncă în București, a transmis că aceasta i-a trimis un mesaj uluitor înainte să comită fapta. Se pare că problemele pe care le aveau în căsnicie au făcut-o pe tânără să-și piardă mințile.

Citește și: „Printre rafturile cu caserole” Mădălin Ionescu nu s-a mai putut abține și a avut un moment intim cu Cristina Șișcanu! Totul s-a întâmplat în public! Ce a urmat?!

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie şi-a aruncat de la etaj copiii de 2 şi de 3 ani, într-un hotel din Botoșani. Cel mai mic a murit la spital- stirileprotv.ro

„Mulțumesc că m-ai făcut să fac ceea ce nu voiam, sper să fii fericit acum că ai scăpat de noi și nu mai trebuie să ne trimiți bani, că am înțeles că asta era marea ta problemă. Îţi doresc ca toţi banii pe care o să îi ai de acum să îi păstrezi să ţi-i pui pe piept... că niciodată nu ţi-au ajuns.... regret tot ce am făcut cu tine până acum şi regret că m-am măritat cu tine, dar chestia era că voiam să scap de acasă….. atât. Cel mai rău îmi pare pentru copii, că ei nu au nicio vină. Dar nu îi pot lăsa așa, ai nimănui. Nimeni nu o să îi iubească. Sper să fii fericit fără noi. Adio! Eu am încercat să fac totul pentru voi (tu, mama, tata şi etc) am lăsat copiii fără jucării sau haine sau altele ca să aibă toţi şi voi toţi m-aţi luat de fraieră”, este mesajul transmis de mama ucigașă către soțul său, potrivit Observator .

Crimă Botoșani [Sursa foto: Antena 3]

Mama ucigașă ar putea suferi de schizofrenie

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a comentat situația șocantă și a dezvăluit că este posibil ca femeia să sufere de o afecțiune, cel mai probabil de schizofrenie. Acesta crede că tânăra ar fi recurs la gestul extrem din cauza unei depresii sau pentru a se răzbuna pe soțul ei.

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Care este diferența de vârstă dintre Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan- radioimpuls.ro

Citește și: Raluca Podea încinge orice loc cu prezența ei, chiar și parcarea de la mall! La cât de mulați sunt colanții, gradul de sexy ea întrecut orice limită| EXCLUSIV

„Poate să fie vorba de o depresie sau de o răzbunare către soțul dânsei. În experiența noastră, a Institutului de Criminalistică a Poliției Capitale, au mai fost cazuri identice. Este vorba de o fractură gravă între soți, care n-a putut să fie gestionată datorită temperamentului și structurii mamei. Mama este, din punctul meu de vedere- și o să vedeți de-a lungul cercetărilor ulterioare- în debut hebefrenic (asociat schizofreniei, n.r.) cu disfuncționalități grave de personalitate. Se acumulează tensiunea conflictuale dintre soți de asemenea manieră încât conduce în situațiile acestea la comportamente impulsiv-agresive și agresivitatea se întoarce împotriva ei, împotriva copiilor, împotriva familiei.”, este o parte din declarația psihologului criminalist Tudorel Butoi, potrivit Antena 3 CNN .