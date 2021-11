Spitalul Județean din Galați, al treilea caz de moarte suspectă, în doar câteva zile. Un bebeluș a rămas orfan, după ce mama lui a murit din cauza unei crize biliare

In articol:

O femeie de 30 de ani a ajuns la spital cu dureri groaznice din cauza unei crize biliare. Medicii au decis inițial să o opereze, însă ulterior s-au răzgândit.

Acum, un copil de doar trei luni a rămas orfan de mamă, pentru că starea tinerei s-a agravat, iar organismul i-a cedat, în cele din urmă.

Al treilea caz de moarte suspectă la Spitalul Județean din Galați

Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii este pregătit să înceapă o anchetă în cadrul Spitalului Județean din Galați, după ce a fost raportată o nouă moarte suspectă. Soțul unei tinere de 30 de ani acuză medicii că nu s-au ocupat cum trebuie de mama copilului său și au tratat-o superficial, în momentul în care a acuzat dureri groaznice în zona abdomenului.

Mai mult, partenerul victimei spune că doctorii au vrut inițial să o supună pe femeie unei intervenții chirurgicale, dar mai apoi s-au răzgândit, după ce au așteptat 7 ore rezultatul testului COVID-19: "Dureri de fiere, stări de vomă. Am sunat la ambulanţă, a venit ambulanţa. A aşteptat până seara în urgenţă, la 7 jumătate, rezultatul PCR. Era pe targă, acuza dureri în zona abdominală. 'Nu o mai operăm, o internăm pe salon, să-i punem tratament'. Am vrut să iau legătura cu ea în timpul nopţii, să văd cum se simte, dar nu am reuşit. Mi s-a spus că este în stare gravă la reanimare.", a declarat soțul Cătălinei, tânăra care s-a stins la Spitalul Județean din Galați, pentru observatornews.ro.

"La poliţie am făcut plângere, nu am primit niciun răspuns"

După ce a văzut că starea soției lui s-a agravat extrem de mult, iar doctorii nu au mai vrut să o opereze, partenerul femeii de 30 de ani a mers din nou la spital și a cerut ca mama copilului său să fie transportată la o altă unitate medicală. Bărbatul a declarat că medicii nu au permis acest lucru, din cauză că tânăra se afla în stare gravă.

Din nefericire, organismul Cătălinei a cedat, iar în urma ei a rămas un copil de trei luni, care acum este orfan de mamă: "Noaptea n-a fost niciun doctor la ea. Nu a fost nimeni. Am ajuns la ATI, mi s-a spus că este în stare gravă. Mă hotărâsem să o iau, să o duc în altă parte, dar mi-au spus că nu se poate transporta. Mi-au spus că a făcut stop cardiocirculator. La poliţie am făcut plângere, nu am primit niciun răspuns.", a mai adăugat bărbatul, pentru sursa amintită.

În urma plângerii depuse de familia victimei, Corpul de Control al Ministerului Sănătății a decis să desfășoare o anchetă în cadrul instituției medicale, pentru a stabili cauzele care au dus la decesul femeii de 30 de ani.