"Sportul nu este totul în viață". Ce mesaj i-a transmis Dumitru Dragomir Simonei Halep, imediat după ce a aflat că a fost suspendată pentru patru ani | EXCLUSIV

Simona Halep a fost suspendată pe o durată de 4 ani, de un tribunal independent. Verdictul vine în scandalul de dopaj început în toamna anului trecut, atunci când sportiva a picat unul dintre testele de rutină realizată pentru US Open.

Alături de Simona Halep au fost, încă din acel moment, nume importante din lumea sportului românesc, dar și internațional. Încă de la începutul scandalului, fostul șef al LPF Dumitru Dragomir a fost de părere că dacă Simona nu ar fi fost româncă, nu ar fi fost suspendată și nici implicată în acest scandal.

Campioana a început la acel momentul, iar decizia tribunalului independent a venit în cursul zilei de 11 septembrie. Marți, campioana a postat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram, iar fanii au reacționat imediat. Alături de Simona sunt vedete, dar și nume mari din lumea sportului.

Dumitru Dragomir a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a spus ce mesaj a avut pentru campioană, la scurt timp după ce a venit verdictul de la ITIA.

Ce mesaj a avut Dumitru Dragomir pentru Simona Halep, la scurt timp după ce a aflat de suspendare

Fostul șef al LPF are un respect deosebit pentru Simona și este de părere că aceasta va reuși să depășească toate problemele. Mai mult decât atât, Mitică Dragomir spune că sportiva este o doamnă și așa va traversa și această perioadă.

"I-am spus că este o doamnă, să se păstreze că o doamnă pentru să sportul nu este totul în viață. A făcut sport destul până la 32 de ani, de acum să se axeze pe copii.

Are destui bani să trăiască 2000 de ani și nu îi cheltuiește, are o educație bună, pentru că i-am cunoscut părinții, să-și întemeieze o familie și să ne obișnuiască cu performanța pe care a avut-o în sport, adică și în viața de toate zilele să fie sportiva pe care am cunoscut-o noi", a mărturisit Mitică Dragomir, la WOWbiz.ro.

Dumitru Dragomir, părere sinceră despre suspendarea Simonei Halep

Încă de anul trecut, Mitică Dragomir a susținut că sportiva nu ar fi trecut prin acest episod dacă nu ar fi fost română. Fostul fotbalist este de părere că victoriile pe care le-a avut în fața unor mari campioane i-au adus și mari dușmani în domeniu, iar de aici i s-ar putea trage toate aceste probleme.

"Părerea mea este că îi va diminua din pedeapsă, va rămâne cred că cu 2 ani, pentru că este fără precedent să îi dai atâta suspendarea, mai ales că acum am înțeles că s-au făcut și teste din păr și se pare că nu are niciun fel de component al acestei substanțe. Nu ar exista în corpul ei.

Nu știu, dar până am să mor eu spun că dacă nu era româncă, nu se întâmpla ce s-a întâmplat și în momentul în care le bați pe marile campioane, îți faci mari dușmani. Așa este peste tot în lume", a mărturisit Dumitru Dragomir, pentru WOWbiz.ro.

